Son dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da sezonu podyumda açtı - Son Dakika
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Son dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da sezonu podyumda açtı

09.04.2022 18:00
Son dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da sezonu podyumda açtı

2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 WSBK sezonunun ilk yarışına İspanya'da çıktı.

2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 WSBK sezonunun ilk yarışına İspanya'da çıktı. Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu Razgatlıoğlu TSİ 15.00'te başlayan yarışta damalı bayrağı üçüncü sırada gördü. Superpole yarışında Aragon Pisti'nin tur rekorunu kıran Razgatlıoğlu, yarın yine TSİ 15.00'te sezonun ikinci yarışına çıkacak.

Bu sezon 1 numaralı motosikletle yarışan ve Superpole yarışında olağanüstü bir performans ortaya koymayı başaran Razgatlıoğlu, 1: 48.267'lik derecesiyle Aragon Pisti'nin tur rekorunu kırarak pole pozisyonunun sahibi oldu. Sezonun ilk yarışında ise heyecan dolu anlar yaşandı. Liderlik yarış boyunca son dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Jonathan Rea ve Alvaro Bautista arasında gidip geldi. Son turda Rea bitiş çizgisini birinci geçerken, Bautista ikinci Toprak Razgatlıoğlu üçüncü oldu.

CAN ÖNCÜ DE PODYUMU GÖRDÜRed Bull sporcusu Can Öncü ise 2022 Dünya Supersport Şampiyonası sezonunu İspanya'da koşulan ilk yarışla açtı. Sabah saatlerinde düzenlenen Superpole yarışını üçüncü bitirmeyi başaran genç pilot, TSİ 16.15'te koşulan yarışa ilk çizgiden başladı.

Yarış boyunca harika bir performans gösteren Can Öncü, yerini kimseye kaptırmadı. Son turda Lorenzo Baldassarri finiş çizgisini birinci geçen isim olurken, son dünya şampiyonu Dominique Aegerter ikinci, Can Öncü ise Aegerter'in ardından üçüncü oldu. 2022 Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı yarın TSİ 13.30'da koşulacak.


- İstanbul
Son dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da sezonu podyumda açtı
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Spor, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da sezonu podyumda açtı - Son Dakika


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