Red Bull Uçuş Günü, 3 yıllık aranın ardından dönüyor

Yaratıcı ve cesur uçuş tutkunlarının birbirinden eğlenceli şovlarına sahne olacak Red Bull Uçuş Günü, 3 yıllık aranın ardından geri dönüyor. 5 Haziran Pazar günü Caddebostan'da gerçekleştirilecek 5'inci Red Bull Uçuş Günü'ne kendilerinin tasarlayıp ürettiği uçuş araçları ile katılacak yaratıcı pilotlar için başvurular başladı.

Havacılık tarihini yeniden yazma ve suya iniş sanatını mükemmelleştirme girişimi olan Red Bull Uçuş Günü, İstanbul'u uçuş moduna almak için geri dönüyor. 5 Haziran'da Caddebostan Sahili'nde gerçekleştirilen etkinlikte bir kez daha dörder kişilik takımlar, kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla 6 metre yüksekliğinde bir rampadan suya atlayacak. Red Bull Uçuş Günü, 3 yıllık bir aranın ardından tekrar İstanbul'da yüz binlerce insanı buluşturmaya hazırlanıyor.

2019 yılında 200 bin kişiyi ağırlayan Caddebostan Sahili, 5 Haziran Pazar günü Red Bull Uçuş Günü'ne bir kez daha ev sahipliği yapacak. Red Bull Uçuş Günü'nde jüri, yarışmacıları sadece uçuş mesafesiyle değil aynı zamanda tasarladıkları aracın yaratıcılığına ve uçuşun hemen öncesinde gerçekleştirilecek performanslara göre değerlendirecek. 2022'nin en eğlenceli etkinliğine uçma hayali kuran herkes katılabilecek. İnsan gücüyle çalışan uçuş aracı tasarlayacak kadar yaratıcı ve yüzbinlerin önünde şov yapacak kadar cesur pilotlar, takımlarını kurup unutulmaz bir uçuş deneyimi yaşayabilecekler.Her zaman büyük ilgi gören etkinlik için başvurular 13 Mart'a kadar devam ediyor.

İlk olarak 1992 yılında Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Red Bull Uçuş Günü, gördüğü büyük ilginden sonra tüm dünyaya yayıldı. Red Bull Uçuş Günü'nde en uzun mesafe rekoru 78.6 metre mesafe ile California'da yapılan etkinlikte "The Chicken Whisperers" takımının olmuştu. Türkiye'ye ilk kez 2008'de 'Flugtag' adıyla gelen Uçuş Günü'nde Türkiye rekoru ise 30.9 metrelik atlayışıyla Angara Börds takımının elinde bulunuyor. İstanbul'da en son 2019 yılında Caddebostan'da gerçekleştirilen etkinliği 200 bini aşkın kişi takip etmiş ve Coffee Lovers takımı Türkiye birincisi olmuştu.