Red Bull Uçuş Günü için uçuş aracı tasarlama atölyesi kuruluyor - Son Dakika

Red Bull Uçuş Günü öncesinde uçuş aracı yapacaklar için atölye düzenlenecek. Onaranlar Kulübü'yle yapılan iş birliği kapsamında gerçekleştirilecek workshop, 10 Nisan Pazar günü Impact Hub İstanbul'da hayata geçirilecek. Uçuş aracı yapmanın inceliklerini öğrenmek isteyenler internet üzerinden katılım için kayıt yapabilecek.

Üç yıl aradan sonra İstanbul'a geri dönecek olan Red Bull Uçuş Günü'nde uçuş araçlarının yapımına başlanması için geri sayım başladı. 5 Haziran Pazar günü Caddebostan'da en renkli ve en uzun mesafeye giden araca sahip olmak isteyenler için bir atölye çalışması gerçekleştirilecek. Onaranlar Kulübü'yle yapılan iş birliği kapsamında 10 Nisan Pazar günü, Impact Hub İstanbul'da düzenlenecek atölye çalışmasına internet üzerinden kayıt yapan herkes katılabilecek. Impact Hub İstanbul'daki atölyede uçuş aracı tasarımlarıyla ilgili içerikli çalışmalar gerçekleştirilecek.

Uçuş aracı yapmanın detayları anlatılacak

İstanbul'u beşinci kez uçuş moduna alacak olan Red Bull Uçuş Günü'nde sadece uçuş mesafesiyle değil farklılık ve uçuş öncesinde gerçekleştirilecek performanslar da değerlendirecek. Bu nedenle 180 dakika sürecek offline workshopta bu konulara yönelik eğitimler yer alacak.

Onarma, üretme ve paylaşma odağında çevreyle diyalog kuran projeler geliştiren bir sosyal girişim olan Oranlar Kulübü'yle yapılan iş birliği kapsamında düzenlenecek workshop sayesinde pilotluk hayaline bir adım daha yaklaşmak isteyen uçuş merakları, uçuş araçlarını daha doğru şekilde tasarlayabilecek.

Son başvuru 15 Nisan'da

Red Bull Uçuş Günü için başvurular 15 Nisan 2022 tarihine kadar devam ediyor. Red Bull Uçuş Günü'nde, dörder kişilik takımlar, kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla uçmaya çalışacak ve izleyenler için unutulmaz görüntülere sahne olacak. Amatör uçuş meraklılarını bir araya getirecek 5. Red Bull Uçuş Günü'nde katılımcıların, uçuş aracı taslak çizimlerini 15 Nisan'a kadar iletmeleri gerekiyor. - İSTANBUL