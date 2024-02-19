Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası Antalya'da sona erdi - Son Dakika
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Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası Antalya'da sona erdi

Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası Antalya\'da sona erdi

Regnum Carya Golf kulübü tarafından düzenlenen 14. Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası, Antalya'da sona erdi. Belek turizm merkezinde bulunan Regnum Carya ve National Golf Kulübü sahalarında düzenlenen ve 3 gün süren turnuvaya 20 ülkeden 30'u profesyonel 120 golfçü katıldı. Juergen Worz erkeklerde, Irina Nesterova kadınlarda birinci oldu. Takımlar sıralamasında ise Taner Yamaç, Emre Şafak, Yasin Şafak ve Thomas Engel'den oluşan takım birinci oldu. Turnuva sonunda dereceye girenlere ödülleri Regnum Carya Golf Kulübü Genel Müdürü Hasan Ceylan tarafından verildi.

19.02.2024 16:19
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Regnum Carya Golf kulübü tarafından düzenlenen 14. Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası Antalya'da sona erdi.

Belek turizm merkezinde bulunan Regnum Carya ve National Golf Kulübü sahalarında düzenlenen ve 3 gün süren turnuvaya 20 ülkeden 30'u profesyonel 120 golfçü katıldı.

Sporcuların 3 gün boyunca 54 çukurda şampiyonluk için mücadele ettiği turnuvada erkeklerde Juergen Worz, kadınlarda Irina Nesterova birinci oldu. Birinci sırada yer alan sporcular, aynı zamanda 5 bin avroluk para ödülü kazandı.

Takımlar sıralamasında ise Taner Yamaç, Emre Şafak, Yasin Şafak ve Thomas Engel'den oluşan takım birinci oldu.

Toplam 80 bin avro ödülün dağıtıldığı turnuva sonunda dereceye girenlere ödülleri Regnum Carya Golf Kulübü Genel Müdürü Hasan Ceylan tarafından verildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası Antalya'da sona erdi - Son Dakika
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