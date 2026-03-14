Renato Nhaga: Galatasaray'da Aile Hissi Var

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.03.2026 23:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GALATASARAY forması giyen Renato Nhaga, "Zaten ne kadar büyük bir camia olduğunu biliyordum. Ama şuna çok şaşırdım; gerçekten bir aile hissi var. İçeride çok güzel bir ortam oluşturmuşlar. Bunu hiç beklemiyordum gerçekten. Geldiğimden beri bu ailenin bir parçası ve kendimi evimde gibi hissediyorum" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında ağırladığı RAMS Başakşehir FK'yı 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaray forması giyen Renato Nhaga, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımının üçüncü golünü kaydeden Renato Nhaga, "Ligde ilk golümü atıp galibiyete katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Takıma yardımcı olduğum için de çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Taraftar desteğinden bahseden Nhaga, "Destekleri hissediyorum. Onlar sayesinde çok daha motive oluyorum. Çalışmaya devam edeceğim. Onları mutlu etmek için elimden geleni yapacağım" sözlerini sarf etti.

'BUGÜNE KISMETMİŞ'

Gol sevincinde Mario Lemina ile yaptığı dansın hatırlatılması üzerine 18 yaşındaki futbolcu, "Daha önceden konuşmuştuk bunu. Çok sevdiğim bir oyuncunun dansını ona göstermiştim. O da gol attığın bir gün dans ederiz demişti. Bugüne kısmetmiş. Golün üzerine dans ettik beraber" dedi.

'GERÇEKTEN BİR AİLE HİSSİ VAR'

'İLKAY GÜNDOĞAN'DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENİYORUM'

Takım arkadaşı İlkay Gündoğan'dan çok şey öğrendiğini aktaran genç futbolcu, "Dünya çapında çok örnek alabileceğim biri var mı bilmiyorum. Burada çok iyi takım arkadaşlarım var. Onlar da çok deneyimli oyuncular. Onlardan çok şey öğreniyorum, dinlemeyi de seviyorum. İlkay Gündoğan'dan çok şey öğreniyorum. Adım adım kendimi geliştirmeye devam ediyorum" sözlerini kullandı.

Renato Nhaga sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"İstanbul'a geldiğimden beri çok iyi hissediyorum. İngilizce öğrenemeye devam ediyorum ve etrafımdaki insanlarda da iyi iletişim kuruyorum."

Kaynak: DHA

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 00:25:48. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.