Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi, dünyanın en pahalı arabası olan ve kişiye özel tasarlanan Rolls-Royce (Boat Tail)'tan satın aldı.
Süper Lig devi Galatasaray'da gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Icardi, dünyanın en pahalı arabasına sahip olan Rolls-Royce'tan kendine özel bir araba satın aldı.
Dünya üzerinde sadece üç kişide bulunan arabanın değeri 26 milyon euro. Kişiye özel tasarlanan bu araba çok nadir kişilere üretiliyor.
İşte o araç;
Son Dakika › Spor › Fiyatı dudak uçuklatıyor! Icardi'nin satın aldığı arabadan dünyada sadece 3 tane var - Son Dakika