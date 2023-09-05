Fiyatı dudak uçuklatıyor! Icardi'nin satın aldığı arabadan dünyada sadece 3 tane var - Son Dakika

Fiyatı dudak uçuklatıyor! Icardi'nin satın aldığı arabadan dünyada sadece 3 tane var

Son Güncelleme: 05.09.2023 18:46

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, dünyada sadece üç adet bulunan ve kişiye özel tasarlanan Rolls-Royce Boat Tail model aracı satın aldı. Araç, dünyanın en pahalı araçlarından biri olarak biliniyor. Arabanın değeri tam 26 milyon euro. Bu lüks ve nadir araç, sadece çok özel kişilere üretiliyor.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi, dünyanın en pahalı arabası olan ve kişiye özel tasarlanan Rolls-Royce (Boat Tail)'tan satın aldı.

DÜNYADA SADECE 3 TANE VAR

Süper Lig devi Galatasaray'da gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Icardi, dünyanın en pahalı arabasına sahip olan Rolls-Royce'tan kendine özel bir araba satın aldı.

Resmen servet ödedi! Icardi'nin satın aldığı arabadan dünyada sadece 3 tane var

RESMEN SERVET ÖDEDİ

Dünya üzerinde sadece üç kişide bulunan arabanın değeri 26 milyon euro. Kişiye özel tasarlanan bu araba çok nadir kişilere üretiliyor.

İşte o araç;

Resmen servet ödedi! Icardi'nin satın aldığı arabadan dünyada sadece 3 tane var
Resmen servet ödedi! Icardi'nin satın aldığı arabadan dünyada sadece 3 tane var
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fiyatı dudak uçuklatıyor! Icardi'nin satın aldığı arabadan dünyada sadece 3 tane var - Son Dakika


Son Dakika
19:06 Yeni transferler için karar verildi! İşte Beşiktaş'ın Konferans Ligi kadrosu
18:55 Trabzon'da bir kadın, hastanede sıra bekleyen çarşaflı kadınlara hakaret etti
18:44 Fiyatı dudak uçuklatıyor! Icardi'nin satın aldığı arabadan dünyada sadece 3 tane var
18:16 Eski bakanlardan Necmettin Cevheri vefat etti
18:03 Altay için karar verildi! İşte Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu
17:39 Çanakkale'de yağışla birlikte dere yatağı taştı, kara yolu ulaşıma kapandı
17:32 Fredrik Midtsjö Pendikspor'a imzayı atıyor
17:14 Yeni transfer listede yok! İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu
16:41 Erling Haaland'ın yeni sözleşmesi çok konuşulur! Serbest kalma bedeli kalkıyor
16:34 Hindistan'daki iktidar partisi, ülkenin isminin değiştirilmesi için çağrı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2023 19:20:33. #1.12#
SON DAKİKA: Fiyatı dudak uçuklatıyor! Icardi'nin satın aldığı arabadan dünyada sadece 3 tane var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement