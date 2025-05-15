Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'te ligin son haftasında kümede kalmayı başarmıştı. Beklentilerin altında kalan İngiliz ekibinde beklenen ayrılık gerçekleşti.
Hull City, sezonun ortasında takımın başına geçen 41 yaşındaki İspanyol Teknik Direktör Ruben Selles ile yolların ayrıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, genç teknik adama gelecek kariyerinde başarılar dilendi.
Hull City'nin başında 28 maça çıkan Selles, bu maçlarda 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. İspanyol hocanın ismi İspanya 2. Lig ekibi Malaga ile anılıyor.
Son Dakika › Spor › Resmi açıklama: Acun Ilıcalı, Selles'in görevine son verdi - Son Dakika
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