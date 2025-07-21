Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'ta teknik direktörlük görevi yapan tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in yeni adresini duyurdular.
Geçen sezonun ara transfer döneminde Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, sezonun sona ermesiyle Arap ekibinden ayrıldı. Al-Shabab'ın başında 23 maça çıkan tecrübeli hoca, maç başına 1.74 puan ortalaması yakalayabildi.
aksam.com.tr'nin Suudi Arabistan basınından aktardığı habere göre; Fatih Terim, Suudi Arabistan'da kalma kararı aldı. Birçok Arap ekibinden teklif alan tecrübeli teknik direktör için resmi açıklama çok yakında yapılacak. Terim'in yeni takımındaki performansı merakla bekliyor.
Son Dakika › Spor › Resmi açıklamanın eli kulağında! Göreve Fatih Terim geliyor - Son Dakika
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