Başkan Doğan’dan Avrupa ikincisi milli sporcuya kutlama - Son Dakika
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Başkan Doğan’dan Avrupa ikincisi milli sporcuya kutlama

Başkan Doğan’dan Avrupa ikincisi milli sporcuya kutlama
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Türk kano tarihinde U23 kategorisinde ilk Avrupa Şampiyonası madalyasını kazanan milli sporcu Resul Aydın, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan tarafından makamında ağırlandı.

Türk kano tarihinde bir ilki gerçekleştirerek 2026 ECA Gençler ve U23 Kano Sprint Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalyaya uzanan milli sporcu Resul Aydın, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan tarafından makamında ağırlandı. Tarihi başarının tüm Samsun'u gururlandırdığını söyleyen Başkan Doğan, başarılı sporcuyu kutlayarak, "Şehrimizde spora ve sporcuya yönelik hayata geçirdiğimiz yatırımlar, ulusal ve uluslararası arenada elde edilen başarılarla karşılık bulmaya devam ediyor" dedi.

Spora ve sporcuya yönelik desteklerini sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği yatırımlar ve güçlendirdiği spor altyapısıyla sporcuların başarılarına katkı sağlıyor. 2026 ECA Gençler ve U23 Kano Sprint Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak Türk kano tarihinde U23 kategorisinde ilk Avrupa Şampiyonası madalyasını ülkemize kazandıran milli sporcu Resul Aydın'ın başarısı da bu çalışmaların önemli örneklerinden biri oldu.

Başkan Doğan milli sporcuyu kutladı

2026 ECA Gençler ve U23 Kano Sprint Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak Türk kano tarihine adını yazdıran Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu ve milli kanocu Resul Aydın, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan tarafından makamında ağırlandı.

Ziyarette milli sporcuyu tebrik eden Başkan Halit Doğan, "U23 kategorisinde Türkiye'ye ilk Avrupa Şampiyonası madalyasını kazandıran Resul Aydın, hem Samsun'umuzun hem de ülkemizin gururu oldu. Kendisini, antrenörlerini ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Milli sporcu Resul Aydın ise kendisine sunulan imkanlar ve verilen desteklerden dolayı Başkan Halit Doğan'a, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne, kulübüne ve antrenörlerine teşekkür etti. Aydın, "Başkanım, her zaman desteğinizi arkamızda hissettik. Bize verdiğiniz destekten ötürü teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Halit Doğan, Avrupa ikincisi milli sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Şampiyonası, Resul Aydın, Halit Doğan, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Doğan’dan Avrupa ikincisi milli sporcuya kutlama - Son Dakika

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