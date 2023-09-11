Reynmen'e imzalı forma veren Fatih Terim'den kahkaha attıran tavsiye: Sıkıştığın zaman sat - Son Dakika

Reynmen'e imzalı forma veren Fatih Terim'den kahkaha attıran tavsiye: Sıkıştığın zaman sat

Son Güncelleme: 11.09.2023 09:36

Ünlü şarkıcı Reynmen, aynı uçakta seyahat ettiği Fatih Terim'e formasını imzalattı. Arkadakilerin, ''Hocam imzalar için para alsa...'' demesi sonrası Terim'in Reynmen'e dönüp ''Sıkıştığın zaman sat'' ifadesini kullanması herkesi güldürdü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenenler yararına düzenlenen organizasyonda EURO 2008'de yapılan Türkiye- İsviçre maçında forma giyen milli futbolcular İsviçre'nin Lozan kentindeki Stade de la Tuiliere'da sahaya çıktı. Ünlü şarkıcı Reynmen'de burada sahne alırken, dönüş yolunda Fatih Terim'e forma imzalattığı anları paylaştı.

"SIKIŞTIĞIN ZAMAN SAT"

Fatih Terim formayı imzaladığı sırada arkadan, "Hocam imzalar için para alsa..." ifadeleri kullanıldı. Deneyimli hoca bunun üzerine Reynmen'e dönerek, "Sıkıştığın zaman sat" ifadesini kullandı.

Reynmen'e imzalı forma veren Fatih Terim'den kahkaha attıran tavsiye

Fatih Terim, Reynmen, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Reynmen'e imzalı forma veren Fatih Terim'den kahkaha attıran tavsiye: Sıkıştığın zaman sat - Son Dakika


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SON DAKİKA: Reynmen'e imzalı forma veren Fatih Terim'den kahkaha attıran tavsiye: Sıkıştığın zaman sat - Son Dakika
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