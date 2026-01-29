Richard Cooper'dan kadınların Jiu-Jitsu eğitimi hakkındaki tartışma yaratan sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Richard Cooper'dan kadınların Jiu-Jitsu eğitimi hakkındaki tartışma yaratan sözler

Haberin Videosunu İzleyin
Richard Cooper\'dan kadınların Jiu-Jitsu eğitimi hakkındaki tartışma yaratan sözler
29.01.2026 12:24  Güncelleme: 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Richard Cooper\'dan kadınların Jiu-Jitsu eğitimi hakkındaki tartışma yaratan sözler
Haber Videosu

Eski UFC dövüşçüsü ve eğitmen Richard Cooper, kadınların erkeklerle jiu-jitsu eğitimi almasına yönelik aşağılayıcı ifadeler kullanarak sosyal medyada büyük tepki topladı. Cooper'ın 'Kız arkadaşınızın erkeklerle jiu-jitsu eğitimi almasına izin verirseniz, geri zekalısınız demektir' şeklindeki ifadeleri, dövüş sporlarında kadın-erkek birlikte antrenman yapılması konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bir kadına jiu-jitsu eğitimi veren erkek eğitmenin antrenman sırasında bir sebeple ara vermesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaşan görüntüler, sosyal medya kullanıcılarının yoğun tepkisine neden oldu. Paylaşımlarda eğitim esnasında yaşanan anlar eleştirilirken, birçok kullanıcı duruma sert ifadelerle karşı çıktı.

"BUNA İZİN VERİLMEZ" YORUMLARI ÖNE ÇIKTI

Olayla ilgili binlerce paylaşım yapılırken, kullanıcılar "Buna izin verilmez" ve "Böyle şey mi olur" yorumlarıyla tepkilerini dile getirdi. Görüntüler, spor eğitimlerinde sınırların ve etik kuralların yeniden tartışılmasına yol açtı.

JIU-JITSU NEDİR?

Japonya kökenli bir Uzak Doğu savaş sanatıdır. Samurayların savaşlarda silahsız kaldıklarında kullandıkları tekniklerle ortaya çıkmıştır. Rakibin saldırısından faydalanarak vuruş kırış fırlatma boğma ve kilitleme tekniklerinden oluşmaktadır.

Sözler, Spor, UFC, Son Dakika

Son Dakika Spor Richard Cooper'dan kadınların Jiu-Jitsu eğitimi hakkındaki tartışma yaratan sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti
Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye
ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli
İşte Türk polisi Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı İşte Türk polisi! Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı
Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu
Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor
Eski belediye başkanının eşi Aziz İhsan Aktaş ile “tehdit“ nedeniyle buluşmuş Eski belediye başkanının eşi Aziz İhsan Aktaş ile "tehdit" nedeniyle buluşmuş

12:58
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
12:39
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok Tamamı piyasadan toplatılıyor
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
12:08
Arteta’lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:29
1 Şubat itibarıyla başlıyor e-Devlet’ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
10:52
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor Pilot il olarak Erzurum seçildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 13:44:11. #.0.4#
SON DAKİKA: Richard Cooper'dan kadınların Jiu-Jitsu eğitimi hakkındaki tartışma yaratan sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.