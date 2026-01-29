Richard Cooper\'dan kadınların Jiu-Jitsu eğitimi hakkındaki tartışma yaratan sözler

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bir kadına jiu-jitsu eğitimi veren erkek eğitmenin antrenman sırasında bir sebeple ara vermesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaşan görüntüler, sosyal medya kullanıcılarının yoğun tepkisine neden oldu. Paylaşımlarda eğitim esnasında yaşanan anlar eleştirilirken, birçok kullanıcı duruma sert ifadelerle karşı çıktı.
Olayla ilgili binlerce paylaşım yapılırken, kullanıcılar "Buna izin verilmez" ve "Böyle şey mi olur" yorumlarıyla tepkilerini dile getirdi. Görüntüler, spor eğitimlerinde sınırların ve etik kuralların yeniden tartışılmasına yol açtı.
Japonya kökenli bir Uzak Doğu savaş sanatıdır. Samurayların savaşlarda silahsız kaldıklarında kullandıkları tekniklerle ortaya çıkmıştır. Rakibin saldırısından faydalanarak vuruş kırış fırlatma boğma ve kilitleme tekniklerinden oluşmaktadır.
