Beşiktaş'ın dünyaca ünlü transferi, Rıdvan Dilmen'den geçer not alamadı: Takımı bozdu - Son Dakika

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü transferi, Rıdvan Dilmen'den geçer not alamadı: Takımı bozdu

Son Güncelleme: 21.08.2023 11:58

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Beşiktaş-Pendikspor maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen, Chamberlain'in sahaya girdikten sonra takımın sisteminin bozulduğunu belirtti.

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Beşiktaş- Pendikspor karşılaşmasını ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TV8.5 ekranlarında değerlendirdi. Dilmen yaptığı açıklamada, Alex Oxlade Chamberlain'in siyah-beyazlıların oyununu bozduğunu belirtti.

"SAHAYA GİRDİKTEN SONRA TAKIMI BOZDU"

Rıdvan Dilmen değerlendirmesinde, "Chamberlain girdikten sonra Beşiktaş'ın sahadaki bütün sistemi bozuldu. Belki de çok iyi oyuncudur ama bu maçta sahaya girdikten sonra takımı bozdu." ifadelerini kullandı.

"SİSTEME UYGUN DEĞİL"

Dilmen ayrıca, "Ben Chamberlain'in Beşiktaş'a transferini doğru bulmuyorum. Mevki itibari ile bu takımın sistemine uygun olmadığı kanaatindeyim" dedi.

Alex Oxlade Chamberlain, Rıdvan Dilmen, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın dünyaca ünlü transferi, Rıdvan Dilmen'den geçer not alamadı: Takımı bozdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın dünyaca ünlü transferi, Rıdvan Dilmen'den geçer not alamadı: Takımı bozdu - Son Dakika
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