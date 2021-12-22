Rıdvan Dilmen çok tepki alan çağrısını tekrarladı: Bir daha söylüyorum, heykeli diksinler

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, sezonun ilk yarısında şampiyonluğa emin adımlarla koşuyor. TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Yüzde 100 dersem, diğer takımlara ayıp olur. Yüzde 97 diyeceğim" dedi.

"GEREĞİNİ YAPARLAR"

Uğurcan Çakır için "Heykeli dikilmeli" diyen Dilmen, tepki gören bu çağrısını yineledi. Ünlü yorumcu, "Uğurcan'ın heykeli dikilmeli. Taraftar gereğini yapar. Gidecekse Liverpool, City, Barcelona, Real gibi, ya da Sevilla, Lille, ayarında takımlara gitsin. West Brom falan oralara hiç gitmesin" dedi.