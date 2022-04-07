Rıdvan Dilmen TFF başkanlığı yerine Fenerbahçe'ye göz kırptı - Son Dakika

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, sosyal medyadan gelen bir soruya verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti.

"SEVE SEVE GİDERİM"

Rıdvan Dilmen, " Fenerbahçe'de saha içi, saha kenarı veya yönetimde herhangi bir pozisyonda görev alma planınız var mı? Teklif gelse herhangi bir pozisyon için kabul eder misiniz?" sorusuna "Atıyorum 'Bir oyuncu var Brezilya'da izler misin?' deseler koşarak gideriz. 'Kulübümüzün sana ihtiyacı var, hangi başkan olursa olsun şurada sana ihtiyacımız var' deseler seve seve giderim" ifadelerini kullandı.