Rıdvan Dilmen TFF başkanlığı yerine Fenerbahçe'ye göz kırptı - Son Dakika
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Rıdvan Dilmen TFF başkanlığı yerine Fenerbahçe'ye göz kırptı

07.04.2022 23:18
Rıdvan Dilmen TFF başkanlığı yerine Fenerbahçe'ye göz kırptı

Sosyal medyadan taraftarların sorularını cevaplayan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'yle ilgili şaşırtan bir açıklamada bulundu. Dilmen, "Sana ihtiyacımız var deseler seve seve giderim" ifadelerini kullandı.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, sosyal medyadan gelen bir soruya verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti.

"SEVE SEVE GİDERİM"

Rıdvan Dilmen, " Fenerbahçe'de saha içi, saha kenarı veya yönetimde herhangi bir pozisyonda görev alma planınız var mı? Teklif gelse herhangi bir pozisyon için kabul eder misiniz?" sorusuna "Atıyorum 'Bir oyuncu var Brezilya'da izler misin?' deseler koşarak gideriz. 'Kulübümüzün sana ihtiyacı var, hangi başkan olursa olsun şurada sana ihtiyacımız var' deseler seve seve giderim" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen TFF başkanlığı yerine Fenerbahçe'ye göz kırptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen TFF başkanlığı yerine Fenerbahçe'ye göz kırptı - Son Dakika
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