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Rıdvan Yılmaz ve Cyle Larin'de adale sakatlığı tespit edildi - Son Dakika

Rıdvan Yılmaz ve Cyle Larin'de adale sakatlığı tespit edildi

16.02.2022 18:01
Rıdvan Yılmaz ve Cyle Larin'de adale sakatlığı tespit edildi

Beşiktaş Kulübü, Adana Demirspor ile oynanan lig maçında sakatlanan Rıdvan Yılmaz ve Cyle Larin'in adalelerinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Adana Demirspor ile oynanan lig maçında sakatlanan Rıdvan Yılmaz ve Cyle Larin'in adalelerinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rıdvan Yılmaz ile aynı müsabakanın ardından uyluk arka adalesinde ağrı şikayeti bulunan futbolcumuz Cyle Larin, MR görüntülemelerinden geçmiş, iki oyuncumuzun da uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir." denildi.

Açıklamada, iki oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığına yer verildi.

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Adana Demirspor, Rıdvan Yılmaz, Cyle Larin, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Rıdvan Yılmaz ve Cyle Larin'de adale sakatlığı tespit edildi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Rıdvan Yılmaz ve Cyle Larin'de adale sakatlığı tespit edildi - Son Dakika
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