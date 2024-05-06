Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda Ukraynalı Halterci Oleksandr Pielieshenko Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda Ukraynalı Halterci Oleksandr Pielieshenko Hayatını Kaybetti

Rio 2016 Olimpiyat Oyunları\'nda Ukraynalı Halterci Oleksandr Pielieshenko Hayatını Kaybetti

Ukrayna adına mücadele eden halterci Oleksandr Pielieshenko, Rusya ile yaşanan çatışmada hayatını kaybetti. Ukrayna Halter Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Viktor Slobodianiuk, Pielieshenko'nun cephede öldüğünü duyurdu. Pielieshenko, Rio 2016'da dördüncü olmuş ve Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazanmıştı. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından orduya katılan sporcu, savaşta hayatını kaybetti.

06.05.2024 21:47
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Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda Ukrayna adına madalya mücadelesi veren halterci Oleksandr Pielieshenko, Rusya ile yaşanan çatışma sırasında hayatını kaybetti.

Ukrayna Halter Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Viktor Slobodianiuk, 30 yaşındaki Pielieshenko'nun cephede öldüğü bilgisini paylaşarak, "Savaş en iyilerimizi alır, kahramanlar ölmez." ifadesini kullandı.

Rio 2016'da erkekler 85 kiloda dördüncü olan Ukraynalı sporcu, 2016 ve 2017 yıllarındaki Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazandı.

Pielieshenko, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından orduya katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda Ukraynalı Halterci Oleksandr Pielieshenko Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda Ukraynalı Halterci Oleksandr Pielieshenko Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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