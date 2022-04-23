Ritmik Cimnastik Dünya Kupası Elemeleri - Son Dakika
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Ritmik Cimnastik Dünya Kupası Elemeleri

23.04.2022 21:53
Ritmik Cimnastik Dünya Kupası Elemeleri

Milli sporcu Kamelya Tuncel, Azerbaycan'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Dünya Kupası Elemeleri'nin ikinci gününde yarıştı.

Milli sporcu Kamelya Tuncel, Azerbaycan'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Dünya Kupası Elemeleri'nin ikinci gününde yarıştı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bakü'de gerçekleştirilen Ritmik Cimnastik Dünya Kupası Elemeleri'nde Kamelya Tuncel, bugünkü gösterisinde çember aletinde 24.150 puanla 32'inci, top aletinde 21.200 puanla 40'ıncı, labut aletinde 25.950 puanla 22'nci, kurdele aletinde 26.850 puanla 18'inci, genel tasnifte ise 98.150 puanla 30'uncu oldu.

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Kaynak: AA

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