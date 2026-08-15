Ritmik Cimnastik Takımımızdan Olimpiyat Kotası

Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Almanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda genel tasnif kategorisinde elde ettiği dereceyle olimpiyat kotası için mücadele etme hakkı kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Frankfurt kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye'yi Peri Demir, Ayşe Vesile Yetgin, Duru Aysu, Melek Duru Özen ve Safiye Zeynidinoğlu temsil etti.

Milli sporcular, 5 top ile 3 çember-2 labut aletlerinde elde ettikleri toplam 48,650 puanla organizasyonu 18. sırada bitirdi.

Ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla olimpiyat kotası için mücadele etme hakkı kazandı.