BAYBARS CAN - Suudi Arabistan'daki Etno spor Kültür Festivali'nde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından açılan stantlar, ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri oldu.

Dünya Etnospor Birliğince "Dünyanın Gelenekleri Riyad'da" mottosuyla başkent Riyad'da düzenlenen festivalde, TİKA ve YTB stantlarında sunulan ikramlar ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

TİKA standında aşçılık yapan Fırat Kaptan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sunulan Anadolu mutfağının eşsiz lezzetlerini misafirlerin çok beğendiğini söyledi.

Misafirlere verilen yemekler arasında tirit kebabı, Ankara tava ve hünkar beğendi gibi yemeklerin olduğunu belirten Kaptan, "Günün sonunda aldığımız güzel yorumlar haliyle bizi de çok mutlu etti. Katılım şu ana kadar çok iyi. Hünkar beğendiyi mesela onlar da beğendiler, hoşlarına gitti. Tirit kebabını buradaki toplum Türkiye'ye sık sık gidip geldikleri için de çok beğendiler. Bir de bunu ilk defa burada deneyenler oldu, hoşlarına da gitti." diye konuştu.

İlk defa Suudi Arabistan'a geldiğini vurgulayan Kaptan, katılımın iyi olmasının kendisini mutlu ettiğini, kendisi için burada olmanın inanılmaz bir duygu olduğunu aktardı.

Kaptan, festivalin birçok farklı kültürü bir araya getirdiğine dikkati çekerek, "Afrikalı, Meksikalı, Ganalı, kimi istersen her ülkeden farklı spor dallarıyla buradalar. Kültürlerin tam anlamıyla birleştiği bir festival de diyebilirim. Lezzetler ve kültürler de birleşti. Bence muazzam bir festival oldu." ifadelerini kullandı.

YTB standında 16 bin bardak kahve dağıtıldı

YTB standında misafirlere kahve yapan (barista) Meriç Havle, şimdiye kadar 55 kilo kahveyle 16 bin bardak kahve dağıtıldığını belirtti.

Türk, Arap ve Americano kahvesi gibi kahveleri yaptıklarını vurgulayan Havle, kahvenin yanı sıra lokum ve pişmaniye de ikram ettiklerini ifade etti.

Misafirlerle Türkçe kelimelerle sohbet etmeye çalıştıklarını vurgulayan Havle, "Gerçekten çok yoğun bir ilgi var. Son 5-6 gündür burada, daha önce hiç görmediğim kadar çok Suudi ziyaretçiyle karşılaştım. Çok sayıda kişi festivali ziyaret ediyor ve oldukça beğendiklerini dile getiriyor. Arapça konuştuğumuz ziyaretçiler, 'Keşke bu festival daha önce de düzenlenseydi.' diyerek memnuniyetlerini ifade ediyor." şeklinde konuştu.

Havle, Türkiye'yi burada temsil etmekten büyük gurur duyduğunu anlatarak, yöresel yemekleri, kahvaltı kültürünü ve geleneksel tatlıları tanıtmaya büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Ziyaretçiler kebap ve köfteyi çok sevdi

TİKA ve YTB standını ziyaret eden Suudi Arabistanlı Hatim İbrahim yapılan ikramlardan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Türk yemeklerinin çok lezzetli olduğuna değinen İbrahim, en çok kebap ve köfteyi sevdiğini vurguladı.

Lokumun ve Türk kahvesinin de çok lezzetli olduğunu aktaran İbrahim, "Bu festival, kültürler arası iletişimin sağlanması ve farklı kültürlerin tanıtılması açısından son derece önemli. İnsanlar arasında güçlü bir kültürel etkileşim ve paylaşım ortamı oluşturuyor." dedi.

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında kültürlerin karşılıklı olarak tanınmasını temenni ettiğini vurgulayan İbrahim, sözlerini şöyle tamamladı:

"Umarım Türkiye'den gelen ziyaretçiler de Suudi Arabistan'ın kültürünü ve halkının yaşam tarzını yakından tanıma fırsatı bulur. Burada yalnızca Suudiler değil, dünyanın dört bir yanından insanlar yaşıyor. Gerek bu festivalde gerekse Riyad'da ve ülkenin diğer şehirlerinde farklı milletlerden insanların bir arada bulunduğunu görmek mümkün."