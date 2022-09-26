Rıza Çalımbay'dan ayrılık açıklaması: 4 yılın ardından Sivasspor'dan ayrılmak istiyorum

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekiple son senesi olduğunu söyledi.

"KULÜPTEN BAŞARILI ŞEKİLDE AYRILMAK İSTİYORUM"

"HERKES BURADAN GİDER, BİZ GİDEMEYİZ"

Sivaslı olmasından dolayı Sivasspor'un kendisinde çok özel bir yerinin bulunduğunu vurgulayan Çalımbay, "Kimse benim kadar Sivasspor'u düşünemez. Ben buralıyım, buralarda büyük sorumluluk alıyorum. Burada her senemi çok başarılı şekilde geçirmek istiyorum. Zaten bu sene son senem, artık 4 yıldan sonra buradan ayrılmak istiyorum. Ona göre de hareket edeceğim. Buradan gideceksem bile mükemmel ve başarılı bir şekilde gitmek istiyorum, iyi şeyler yapmak istiyorum." dedi.Çalımbay memleketinden kopamayacağını vurgulayarak, "Bu ayrılık öyle tamamen değil, 1-2 sene sonra tekrar gelirsin, burası bizim memleketimiz. Herkes buradan gidebilir biz gidemeyiz. Herkes eleştiri alabilir, eleştirisini aldıktan sonra buradan ayrılabilir ama biz ayrılamayız. Biz buranın insanıyız, burası benim memleketim. Buraya ben çalışsam da çalışmasam da her zaman geleceğim. Bendeki sorumluluk çok büyük, burada yönetim ve taraftarın bizlere yardımcı olması gerekiyor. Eğer sıkıntılı bir zamandaysak şu anda bizim çok destek almamız gerekiyor. Birbirimizi desteklememiz gerekiyor. Taraftar bize destek versin ki biz de çok güzel şeyler yapalım." ifadelerine yer verdi.