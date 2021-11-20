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Başakşehir-Sivasspor maçının ardından - Son Dakika

Başakşehir-Sivasspor maçının ardından

20.11.2021 19:33

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, hakem kararları nedeniyle mağlup olduklarını savundu.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, hakem kararları nedeniyle mağlup olduklarını savundu.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çalımbay, "Buraya puan ve puanlar için geldik. Çalıştırdığım takımlarda hiçbir zaman beraberliği düşünmem, kazanmak için oynarız. Başakşehir ligde iyi gidiyor, maça bu moralle iyi başlamaları da normal. Oyunu bırakmadık, ilk yediğimiz golde bizce bir faul vardı. Rakip oyuncu, Caner'in düşmesine sebep oldu ve gol yedik. İkinci golü beklemediğimiz anda yedik. Devreye kadar böyle idare ettik, kendi kafamda devrede oyuncu ve taktik değişikliği vardı, onu yaptık. İkinci yarı sezonun en iyi maçlarından birini oynadık. Çok güzel pozisyonlar yakaladık, birini değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

" Beşiktaş'ın tarihinde en çok oynayan oyuncuyum, futbolculuk hayatımda bu kadar kart görmedim." diyen Çalımbay, şunları kaydetti:

"Hakem arkadaşımızı anlamıyorum, öyle bir golü nasıl vermiyor anlamıyorum. Çünkü maç içinde kendi oyuncuları kaleciye kızıyormuş niye yumruklamadı diye. Bu hakemler bana göre bilerek yapıyor, özellikle Sivasspor'a bilerek yapıyorlar. Hakem hatalarından o kadar canım yandı ki benim maçımda hakem hakemliği bıraktı, hakem bizim kalemize gol attı. Bin tane şey yaşadım, hala yaşatıyorlar. VAR'ın başındaki adam nasıl göremiyor anlamıyorum. Golü vermemesi ayıp. Adana Demirspor maçında oyuncumuza yumruk vuruyorlar, hakem göremiyor. Bugün de öyle bir golü vermemesi ayıp. En son, bilerek yapıyorlar gibi geliyor. ve geliyor bana kart gösteriyor, ne küfrettim ne bağırdım. Sadece 'Gol bu, nasıl saymıyorsun.' dedim. Adam geliyor, kart gösteriyor. Böyle olunca bir şey yapman mümkün değil, hakemler iyi olsun diye uğraşıyoruz. Hakemlerin ilişkileri zayıf, Kulüpler Birliğinden bize dosya gönderilmiş, hakemlerle ilgili ne yapılabilir diye, birinci hakem ilişkileri zayıf yazdım, ikinci de VAR hakemlerini yazdım. VAR'daki bile göremiyor, yapacak bir şey yok. Bugünkü maçı hakemin hatasından dolayı kaybettik. İlk yarı kötü oynadık, istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık, ikinci yarı bu sonucu hak etmedik."

Sivasspor'u yeniden üst sıralara yükselteceklerine inandıklarını aktaran deneyimli teknik adam, "Herkesten önce lige başladık, çok maç oynadık. Sakatlıklar gelince bu sıkıntılar yaşanıyor. Geçen sezon bizim puanımız belki bu haftalarda bundan 3 puan geridedir, hemen hemen aynı sıkıntıları yaşadık. Ligin en çok berabere kalan takımıyız. Ama toparlayacağız, tek sıkıntımız hakem arkadaşlarımız. Max Gradel dün geldi, oynatmak zorunda kaldık. Dört büyükler gibi geniş kadromuz yok. İki adam eksik olunca sıkıntı yaşıyoruz. Bunu düzelteceğiz. Sivasspor'a söz verdim, ben olduğum sürece her zaman ilk 5'te yer alacak diye. Bu sene zorlanabiliriz ama bundan sonra bunu yapacağımıza inanıyorum. Sadece bizim iyi bir galibiyete ihtiyacımız var, onu aldıktan sonra önümüz açılır. Bugün üzüldüğüm şey hakem arkadaşlar maçın kaderini belli ediyor. Bana göre bazı yerlerde Sivas'ı eziyorlar. Hakem arkadaşı hiç affetmiyorum." diye konuştu.

Başakşehir-Sivasspor maçının ardından
Başakşehir-Sivasspor maçının ardından
Başakşehir-Sivasspor maçının ardından
Başakşehir-Sivasspor maçının ardından

Rıza Çalımbay, Başakşehir, Sivasspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Başakşehir-Sivasspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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