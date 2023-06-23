Rıza Çalımbay İran takımı İstiklal'in başına geçiyor - Son Dakika
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Rıza Çalımbay İran takımı İstiklal'in başına geçiyor

23.06.2023 09:21

Sivasspor'dan ayrılan Rıza Çalımbay, İran ekibi İstiklal'in başına geçiyor. Süper Lig'de en çok maça çıkan hoca olan Çalımbay, geçen sezon Sivasspor'u yönetti ve 51 maça çıktı.

Sivasspor ile yolları ayırdıktan sonra hangi takımın başına geçeceği merak konusu olan Rıza Çalımbay, İran'a gitmeye hazırlanıyor.

İSTİKLAL, RIZA ÇALIMBAY'I SEÇTİ

Ersun Yanal'ı gündemine alan İran ekibi İstiklal, rotayı Rıza Çalıbay'a kırdı. İstiklal'in son kararını Çalımbay'dan yana verdiği ve kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

SÜPER LİG'DE EN ÇOK MAÇA ÇIKAN HOCA

Rıza Çalımbay, 633 kezle Süper Lig'de en çok maça çıkan hoca konumunda bulunuyor. Deneyimli hoca yönetiminde geçen sezon Sivasspor, 51 maça çıktı. Yiğidolar, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 24 mağlubiyet aldı. Çalımbay, 1.16'lık puan ortalaması tutturdu.

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Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay İran takımı İstiklal'in başına geçiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rıza Çalımbay İran takımı İstiklal'in başına geçiyor - Son Dakika
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