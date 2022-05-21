Rıza Çalımbay: "Tek hedefimiz final maçını kazanmak" - Son Dakika
Üye Girişi

Rıza Çalımbay: "Tek hedefimiz final maçını kazanmak"

21.05.2022 18:57

Kayserispor'u sahasında 2-1 yenen DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından, kupa finaline odaklandıklarını belirterek, "Tüm hedefimiz kupaydı.

Kayserispor'u sahasında 2-1 yenen DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından, kupa finaline odaklandıklarını belirterek, "Tüm hedefimiz kupaydı. Onda da istediğimiz yere geldik, final oynayacağız. Tek hedefimiz final maçını kazanmak" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Kayserispor'u konuk eden ve sahadan 2-1 galibiyetle ayrılarak bu sezonki 14. galibiyeti alan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, "Mücadele bizim açımızdan gayet iyi geçti. Hemen hemen her oyuncumuzu oynattık. Böyle bir rotasyona girmemiz gerekiyordu çünkü 5 gün sonra maçımız var. En ufak sakatlığın bile hemen iyileşme şansı yok. Bu nedenle U-19'dan aldığımız genç arkadaşlarımıza şans verdik. Maçın başından sonuna kadar hepsi de çok iyi oynadılar. Maçı da iyi bir şekilde kazandık" dedi.

"İNŞALLAH YİNE AVRUPA'YA GİDECEĞİZ"

Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası'nda hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu belirterek, "Her iki takımın zaten kafasında perşembe günü oynanacak maç var. Onlar da rotasyon yaptı, biz de. Ama onların takımı daha tecrübeli oyunculardan kuruluydu. Sadece bu maç için değil, tüm sezon için ben takımımdan memnunum. Çünkü biz ligi en erken açan takımız. Herkes tatildeyken biz maç yaptık. Avrupa kupası ve lig maçları oynadık. Bu nedenle zaman zaman sıkıntılar ve sakatlıklar da oldu ama hiç bırakmadık. Bir hedefimiz olması gerekiyordu. İki sezondur takımımızı Avrupa'ya götürdüm. Bu sezonda inşallah kupayı alırsak yine Avrupa'ya gideceğiz. Bu nedenle tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. Daha iyi yerde bitirebilirdik. Ama tüm hedefimiz kupaydı. Ondada istediğimiz yere geldik, final oynayacağız. Tek hedefimiz final maçını kazanmak" diye konuştu.

"BİZİM İÇİN ÇOK DAHA ÖNEMLİ"

Deneyimli çalıştırıcı, Kayseri maçının dostluk içerisinde geçeceğini de vurgulayarak, "Eski şeyler artık kurcalanmadan bugüne bakıp dostça kardeşçe oynamamız gerekiyor. İki tane Anadolu takımı var. Bu hem bizim hem de Kayserispor için gurur verici bir durum. 133 takım bu yarışa girdi. Tüm takımlar gitti ve iki takım kaldı. Belki de bizim on mislimiz para harcayan takımlar var. Onlar olamıyorlar ama küçük bir bütçe ile kadro darlığına rağmen o takımların arasından sıyrılıp şu anda final oynuyoruz. Bu bizim için gurur verici bir durum. Maçımız dostluk ve kardeşlik içerisinde geçecek ve hakikaten kazanacağız. Bu bizim için önemli. Tarihimizde ne final nede kupa var. Bu nedenle bizim için daha önemli. Kazanmak için kapasitemizin üzerine çıkacağız" diye konuştu.

(Oğuzhan Sarzep - Volkan Kaplan/İHA)

Rıza Çalımbay: Tek hedefimiz final maçını kazanmak
Rıza Çalımbay: Tek hedefimiz final maçını kazanmak
Rıza Çalımbay: Tek hedefimiz final maçını kazanmak
Rıza Çalımbay: Tek hedefimiz final maçını kazanmak

YORUMLAR
500
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın aklı kupa maçında Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın aklı kupa maçında Rıza Çalımbay'dan 'sözleşme' açıklaması! Rıza Çalımbay'dan 'sözleşme' açıklaması!
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay: 'Tek hedefimiz final maçını kazanmak' - Son Dakika


Son Dakika
18:27 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşme yapan Erdoğan: İsveç ve Finlandiya somut adımlar atmalı
18:25 Ekvador, Dünya Kupası'ndan men ediliyor! Futbolcunun belgelerinde sahtecilik yapmışlar
18:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yemek yaptı!
18:05 Kan donduran olay! Hayvanlar arazisine girdi diye kavga ettiği baba ve oğlunu öldürdü
17:34 Geçen hafta açılışı yapılmıştı! Rize-Artvin Havalimanı 1 haftada 8 bin 750 yolcuyu ağırladı
17:11 Mbappe herkesi ters köşe yaptı! Real Madrid Başkanı, son kararı soyunma odasında açıkladı
16:47 Erdoğan İsveç Başbakanı'nın ardından Finlandiya lideri ile görüştü!
16:40 Erdoğan, NATO üyeliklerine karşı çıktığı İsveç Başbakanı ile telefonda görüştü!
16:01 PSG'nin yıldızı Di Maria Juventus'a gidiyor
15:57 Çay zammı raflarda! İşte tiryakilerin dudaklarını uçuklatan o rakamlar: 1 kiloluk çay 74 TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 19:27:01. #1.12#
SON DAKİKA: Rıza Çalımbay: "Tek hedefimiz final maçını kazanmak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement