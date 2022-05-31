Rıza Çalımbay, yönetimle masaya oturacak - Son Dakika
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Rıza Çalımbay, yönetimle masaya oturacak

31.05.2022 09:45
Rıza Çalımbay, yönetimle masaya oturacak

Sivasspor'da sözleşmesi sona eren teknik direktör Rıza Çalımbay, bu hafta içi yönetim ile masaya oturacak.

Sivasspor'da sözleşmesi sona eren teknik direktör Rıza Çalımbay, bu hafta içi yönetim ile masaya oturacak.

Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın sözleşmesi sona erdi. Kırmızı-beyazlı ekibe üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılma hakkı sağlayan Rıza Çalımbay'ın bu hafta içerisinde yönetim ile görüşeceği öğrenildi.

Deneyimli çalıştırıcı, Başkan Mecnun Otyakmaz ile hem sözleşme hem transfer hem de takımın hedefi konularını görüşecek.

Kupa şampiyonluğu sonrasında Teknik Direktör Rıza Çalımbay yaptığı tüm açıklamalarda, 'Sivasspor ile para konuşmayız, önemli olan hedef' mesajını vermişti. Tecrübeli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa Finali'nde mücadele edilecek olması nedeniyle geniş bir kadro talep ediyor. - SİVAS

Rıza Çalımbay, yönetimle masaya oturacak
Rıza Çalımbay, yönetimle masaya oturacak
Rıza Çalımbay, yönetimle masaya oturacak

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Kaynak: İHA

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay, yönetimle masaya oturacak - Son Dakika


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