Rıza hoca kara kara düşünüyor! 2 yıldız futbolcu derbide oyuna devam edemedi

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile mücadele eden Beşiktaş'ta Umut Meraş ve Gedson Fernandes oyuna devam edemedi.

GEDSON VE UMUT OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Karşılaşmanın 39. dakikasında Gedson'un sakatlanmasının ardından ilk yarının uzatma dakikalarında Umut Meraş da oyuna devam edemedi.

DERBİDE EŞİTLİK VAR

Büyük heyecana sahne olan derbinin ilk yarısında önce Fenerbahçe Dzeko'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Dzeko'nun golünden sonra Chamberlain penaltıdan skoru eşitledi.