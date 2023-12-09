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Rıza hoca kara kara düşünüyor! 2 yıldız futbolcu derbide oyuna devam edemedi - Son Dakika
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Rıza hoca kara kara düşünüyor! 2 yıldız futbolcu derbide oyuna devam edemedi

Beşiktaş'ın sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaştığı derbinin ilk yarısında Umut Meraş ve Gedson oyuna devam edemedi.

Rıza hoca kara kara düşünüyor! 2 yıldız futbolcu derbide oyuna devam edemedi
09.12.2023 - 20:05,  Güncelleme: 20:09
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Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile mücadele eden Beşiktaş'ta Umut Meraş ve Gedson Fernandes oyuna devam edemedi.

GEDSON VE UMUT OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Karşılaşmanın 39. dakikasında Gedson'un sakatlanmasının ardından ilk yarının uzatma dakikalarında Umut Meraş da oyuna devam edemedi.

DERBİDE EŞİTLİK VAR

Büyük heyecana sahne olan derbinin ilk yarısında önce Fenerbahçe Dzeko'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Dzeko'nun golünden sonra Chamberlain penaltıdan skoru eşitledi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Gedson Fernandes, Umut Meraş, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Rıza hoca kara kara düşünüyor! 2 yıldız futbolcu derbide oyuna devam edemedi - Son Dakika
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