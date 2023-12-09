Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile mücadele eden Beşiktaş'ta Umut Meraş ve Gedson Fernandes oyuna devam edemedi.
Karşılaşmanın 39. dakikasında Gedson'un sakatlanmasının ardından ilk yarının uzatma dakikalarında Umut Meraş da oyuna devam edemedi.
Büyük heyecana sahne olan derbinin ilk yarısında önce Fenerbahçe Dzeko'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Dzeko'nun golünden sonra Chamberlain penaltıdan skoru eşitledi.
Son Dakika › Spor › Rıza hoca kara kara düşünüyor! 2 yıldız futbolcu derbide oyuna devam edemedi - Son Dakika