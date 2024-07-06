Rıza Kayaalp, Paris 2024 Olimpiyatları'nda mindere çıkamama riski yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Rıza Kayaalp, Paris 2024 Olimpiyatları'nda mindere çıkamama riski yaşıyor

Dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp, spor hekimi kontrolünde tedavi amaçlı kullandığı ilaç nedeniyle Paris 2024 Olimpiyatları'nda mindere çıkamama riskiyle karşı karşıya. Kayaalp, uzun süredir devam eden şiddetli kulak çınlaması, baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetlerinin artması üzerine acil müdahale edildiğini ve yanlış tedavi sonucunda spor müsabakalarına katılmasının geçici olarak askıya alındığını açıkladı. Kayaalp, hukuk mücadelesi başlattığını belirterek destek ve dualarını beklediğini ifade etti.

06.07.2024 00:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp, spor hekimi kontrolünde tedavi amaçlı kullandığı ilaç nedeniyle Paris 2024 Olimpiyatları'nda mindere çıkamama riski yaşıyor.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, desteği ve duasını kendisinden esirgemeyen sevenlerine seslendi.

"24 yıllık başarı dolu temiz spor kariyerimin son olimpiyat hazırlığında göstermiş olduğum tüm profesyonel özenime rağmen talihsiz bir durumla karşı karşıyayım." ifadesini kullanan milli güreşçi, şunları kaydetti:

"Hiçbir haber platformu ve yetkili makamlarca açıklama yapılmadan, tüm gelişmeleri her zamanki samimiyetimle öncelikle bizzat benden duymanızı istedim. Uzun süredir devam eden şiddetli kulak çınlaması, baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetlerimin son dönemde artması nedeniyle acil müdahale edildi. Kariyerim boyunca hayatımın her alanında gerekli tüm dikkat ve özeni gösterdim. Gerek aldığım besinlerde gerekse kullandığım ağrı kesici gibi ilaçlarda bile uzmanlarımdan onay almadan hareket etmedim. Spor camiasında da bütün bu detaycılığım fazlasıyla bilinir. Bahsetmiş olduğum şikayetlerime yönelik tedavi sürecimde bana yazılan reçeteyi spor hekimime yazılı ve sözlü şekilde danışarak spor kariyerimin verdiği profesyonel bilinçle tedavi sürecine başladım. Spor hekimimin onayıyla başlanan bu tedavi sürecinde tarafıma uygulanan yanlış tedavi sonucunda Dünya Güreş Birliği (UWW) yetkilileri tarafından spor müsabakalarına katılmam tedbiren geçici olarak askıya alındı. Bu bakımdan yaklaşmakta olan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na da katılamama tehlikesiyle karşı karşıyayım. Temiz spor kariyerimin maruz kaldığı bu mağduriyet için hukuk mücadelemize başlamış bulunmaktayız."

Rıza Kayaalp, "14 Avrupa, 10 dünya ve 3 olimpiyat madalyasını kazanırken esirgemediğiniz dualarınızı ve desteğinizi spor kariyerimin son düzlüğünde yaşadığım bu mağduriyeti aşmak için de esirgemeyeceğinizi umut ediyorum." diye konuştu.

ASKİ Sporlu milli güreşçi grekoromen stil 130 kiloda Paris 2024 Olimpiyatları kotası almıştı.

Kaynak: AA

Rıza Kayaalp, Baş Dönmesi, Baş Ağrısı, Dünya, Paris, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıza Kayaalp, Paris 2024 Olimpiyatları'nda mindere çıkamama riski yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:39 ABD Başkanı Biden: Seçim yarışından çekilmeyeceğim ABD Başkanı Biden: Seçim yarışından çekilmeyeceğim
22:41 İstanbul ve Ankara semalarında gök taşı görüntülendi İstanbul ve Ankara semalarında gök taşı görüntülendi
21:04 Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını ’’emsali olmayan en yüksek riskli maç’’ olarak belirledi Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını ''emsali olmayan en yüksek riskli maç'' olarak belirledi
20:41 Silahların susması için şartlarını tek tek sıraladı Putin ateşkese hiç olmadığı kadar yakın Silahların susması için şartlarını tek tek sıraladı! Putin ateşkese hiç olmadığı kadar yakın
19:56 Vincenzo Montella’dan UEFA’ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek Vincenzo Montella'dan UEFA'ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek
23:53 Menajeri doğruladı Okay Yokuşlu, EURO 2024 sonrası Beşiktaş’a geliyor Menajeri doğruladı! Okay Yokuşlu, EURO 2024 sonrası Beşiktaş'a geliyor
23:03 UEFA tarafından 2 maç ceza verilen Merih Demiral, Berlin’de bozkurt işaretiyle karşılandı UEFA tarafından 2 maç ceza verilen Merih Demiral, Berlin'de bozkurt işaretiyle karşılandı
22:38 Sosyal medya fenomeni Enes Batur trafik kazası geçirdi Sosyal medya fenomeni Enes Batur trafik kazası geçirdi
22:33 Mehmet Büyükekşi’nin verilen cezaya öfkesi dinmiyor: 11 tane Merih Demiral sahada olacak Mehmet Büyükekşi'nin verilen cezaya öfkesi dinmiyor: 11 tane Merih Demiral sahada olacak
21:34 Uzatmalarda Almanya’yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024’te yarı finale yükseldi Uzatmalarda Almanya'yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024'te yarı finale yükseldi
19:05 İYİ Parti’den “bozkurt“ işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli İYİ Parti'den "bozkurt" işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli
19:00 Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral’ın heykelini dikecek Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral'ın heykelini dikecek
18:33 Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun’daki devasa yılan iddiasını Haberler.com’a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun'daki devasa yılan iddiasını Haberler.com'a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 00:39:54. #1.13#
SON DAKİKA: Rıza Kayaalp, Paris 2024 Olimpiyatları'nda mindere çıkamama riski yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement