Rıza Kayaalp: "Tekrardan İstiklal Marşı'nı söyletmeyi özlemişim" - Son Dakika
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Rıza Kayaalp: "Tekrardan İstiklal Marşı'nı söyletmeyi özlemişim"

02.04.2022 22:41

- Rıza Kayaalp: "Tekrardan İstiklal Marşı'nı söyletmeyi özlemişim" 11. kez Avrupa Şampiyonu olan Kayaalp: "Buradaki tüm alın terim SMA hastası Eslem Fatma içindi" Olimpiyat madalyalı milli güreşçi ve 11.

- Rıza Kayaalp: "Tekrardan İstiklal Marşı'nı söyletmeyi özlemişim"

11. kez Avrupa Şampiyonu olan Kayaalp:

"Buradaki tüm alın terim SMA hastası Eslem Fatma içindi"

BUDAPEŞTE - Olimpiyat madalyalı milli güreşçi ve 11. kez Avrupa Güreş Şampiyonu olan Rıza Kayaalp, tekrardan kürsüye çıkıp İstiklal Marşı'nı söyletmenin özlediği bir şey olduğunu ifade etti. Kayaalp ayrıca şampiyonada harcadığı tüm alın terinin SMA hastası olan Eslem Fatma için olduğunu söyledi.

Budapeşte'de gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın 6. gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde İtalyan Danila Sotnikov ile karşılaştı. Günün son müsabakasında rakibini 4-0 mağlup eden Rıza Kayaalp, kariyerindeki 11. Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayaalp, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Tekrardan bu kürsüye çıkıp İstiklal Marşı'nı söyletmek özlediğim bir şey. 12 final, 11 şampiyonluk ülkeme kazandırmış oldum. Ayrı bir önemi vardı. Benim hemşerim olan SMA hastası Eslem Fatma için kendime söz vermiştim, buranın ödülünü tedavi masraflarına karşılayacağım demiştim. Benim ödül yeterli değil, halkımızın desteğini bekliyorum. Onu hayata bağlayan hortumlardan kurtarıp, annesinin ve babasının kucağında gezmesini çok istiyorum. İnşallah bu dileğim gerçekleşir. Harcadığım tüm alın terim Eslem içindi. Onun için hazırlandım. Bayrama sağlıklı ve sıhhatli girmesini istedim. Bunu ona armağan ettiğim için çok mutluyum" dedi.

"Karelin'in rekoruna erişmek büyük bir gurur olacak"

12 kez Avrupa Şampiyonluğu bulunan Rus Aleksandr Karelin'in rekoruna yaklaşmasıyla ilgili soruya cevap veren Rıza Kayaalp, "Onun 12 finali ve 12 şampiyonluğu var. Ben 12 final olarak yetiştim ama şampiyonlukta gerideyim. O büyük bir efsane, asrın şampiyonu olan bir isim. Onun rekoruna yetişebilmek, rekorunu kırabilmek gurur verici olacak. Kolay bir şey değil 12 kez şampiyon olmak. Sonuçta 12 final yaptım, 12. şampiyonluk eksik. İnşallah onu kazanırım ve öyle büyük bir şampiyonun rekorunu egale ederim" ifadelerini kullandı.

Rıza Kayaalp: Tekrardan İstiklal Marşı'nı söyletmeyi özlemişim
Rıza Kayaalp: Tekrardan İstiklal Marşı'nı söyletmeyi özlemişim
Rıza Kayaalp: Tekrardan İstiklal Marşı'nı söyletmeyi özlemişim

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Rıza Kayaalp: 'Tekrardan İstiklal Marşı'nı söyletmeyi özlemişim' - Son Dakika


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