Maç oynandığı anda halı sahaya isabet eden mermi müdüriyet odasına düştü

Rize'nin Ardeşen ilçesinde bir halı sahaya futbol oynandığı esnada mermi isabet etti. Olay, Ardeşen ilçesi Spor Tesisleri'nde dün gece saat 22.30 sularında meydana geldi.

NEREDEN GELDİĞİ BELİ DEĞİL

Alınan bilgiye göre, halı sahada futbol maçı oynandığı esnada nereden geldiği tespit edilemeyen bir mermi halı sahaya isabet etti.

MÜDÜRİYET ODASINA DÜŞTÜ

Halı sahadan seken mermi, tesisin müdüriyet odasına düştü. Merminin düşme anından saniyeler önce odada bulunan vatandaş ise kıl payı kurtuldu.

İNCELEME SÜRÜYOR

Maç sonrası Ardeşen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sahaya gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.