Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı kadrosunu güçlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı kadrosunu güçlendiriyor

10.06.2022 21:32
Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı kadrosunu güçlendiriyor

Süper Lig'e yükselen Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı yeni sezonda 3 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Süper Lig'e yükselen Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı yeni sezonda 3 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek 2'nci takımı belirleyecek olan Play-Off finali maçlarının üçüncü serisini Yalova'da oynayan Rize Belediyespor rakibine 8 sayı fark atarak karşılaşmayı 70-62 kazandı ve Süper Lig'e yükselmeyi başardı. İki yıl önce kurulan ve 2 yıl üst üste ilk kez yer aldığı liglerde şampiyonluk ipini göğüsleyerek Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Rize ekibi, yeni sezonda 3 oyuncuyu renklerine bağladı. WNBA pivot pozisyonunda oynayan Rachel Hollivay, oyun kurucu Khayla Nicole Pointer ve uzun forvet Ruht Sherrill'i kadrosuna kattı. - RİZE

YORUMLAR
500
Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi
Kaynak: İHA

basketbol, Rize, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı kadrosunu güçlendiriyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:33 Selçuk Bayraktar, yerli insansız savaş uçağı Kızılelma'nın boyalı halini paylaştı
21:21 Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan 'GES' yorumu: İşe yaramaz, çalışmaz
20:49 Havlayan köpek torununu korkutunca, hayvanın sahibini ve aynı aileden 3 kişiyi öldürdü
19:53 Samsung'dan skandal hata! iPhone reklamı yaptı
19:28 4 kişi, liseli kızlara önce laf attı, daha sonra arabayla ezdi
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 21:42:44. #1.11#
SON DAKİKA: Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı kadrosunu güçlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement