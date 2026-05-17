Rize'de Yeşil Mavi Halk Koşusu
17.05.2026 14:15
Rize'de 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde 'Yeşil Mavi Halk Koşusu' düzenlendi, katılımcılar yarıştı.

RİZE'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Yeşil Mavi Halk Koşusu'nda katılımcılar, 5 bin 353 metrelik parkurda ter döktü.

Rize'de Çay Çarşısı etkinlik alanında Rize Valiliği, Rize Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştirilen programa sporseverler yoğun ilgi gösterdi. Üç farklı kategoride gerçekleştirilen koşuda katılımcılar, 5 bin 353 metrelik parkuru tamamlamak için kıyasıya mücadele etti. Renkli görüntülerin sahne olduğu yarışmanın sonunda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

'DOLU DOLU GENÇLİK HAFTASI YAŞAYACAĞIZ'

Rize Vali Yardımcısı Abdullah Kurt, Gençlik Haftası kapsamında kentte bir dizi etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bayram sevincimizi coşkuyla hemşehrilerimizle hep beraber yaşıyoruz. Hep beraber koordine halinde, bir haftalık dolu dolu Gençlik Haftası yaşayacağız. Hemen sağ tarafımızda belediyemizle beraber RİBEGEM'in gerçekleştirdiği sportif etkinlikler var. Buraya tüm öğrencilerimizi ve gençlerimizi de davet ediyoruz" dedi.

Amatör koşucu Talip Mamuş, "Zaman zaman koşan bir amatör koşucuyum. Rizeliyim ve Rize'de böyle bir koşunun olması bizi çok mutlu etti. Umarım bundan sonra devam eder. Yarı maraton ve maraton turları da olur inşallah. Parkur çok zor değildi, keyifle tamamladık" diye konuştu.

Kaynak: DHA

