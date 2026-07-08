Rize Yıldız Kız Voleybol Takımı Hedef Kupayı

Rize'de üç farklı kulüpten seçilen 14 oyuncuyla kurulan yıldız kızlar voleybol il karması, 11-14 Temmuz'da Gümüşhane'de başlayacak Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Rize'yi temsil ederek Amasya'daki finalde şampiyonluk kupasını kazanmayı hedefliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi grup müsabakaları için geri sayım başladı. 11-14 Temmuz tarihleri arasında Gümüşhane'de gerçekleştirilecek 1. Etap maçlarında Rize'yi temsil edecek olan yıldız kızlar il karması, yaklaşık 2 aylık yoğun hazırlık döneminin ardından sahaya çıkmaya hazır. İyidere Gençlik ve Spor Kulübü, Çayeli Kuzey Gücü Spor Kulübü ve Çaykur Rizespor kulüplerinden seçilen 14 sporcu, bu yıl Rize'ye şampiyonluk kupasını getirmek için mücadele edecek.

Bu yıl hedeflerinin Amasya'da oynanacak final mücadelesini kazanarak Rize'ye kupayla dönmek olduğunu ifade eden Çaykur Rizespor Antrenörü Gürhan Uzun, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan 11-14 Temmuz tarihleri arasında Anadolu Yıldızlar Ligi grup müsabakaları Gümüşhane ilinde yapılacak. Rize'de de kızlar il karmasını oluşturduk. İyidere, Çayeli Kuzey Gücü Spor Kulübü ve Çaykur Rizespor kulüplerinden 14 tane sporcumuzu belirledik. Rize'yi Gümüşhane'de temsil edeceğiz. Geçen sene yarı finalde elendik bu sene amacımız Amasya'da oynanacak finale gitmek" dedi.

Sultanlar Ligi'ndeki kalitenin şehre de yansıdığını, genç, yaşlı herkesin voleybola ilgisinin bu sayede arttığını sözlerine ekleyen Uzun, "Türkiye'de Sultanlar Ligi'nin dünyada sayılı ligler arasına girmesi ve milli takımımızın başarısı arttıkça izlenme oranlarıyla birlikte bayanlarımızın da voleybola büyük ilgisi var" ifadelerini kullandı.

Mehmet Akkurt: "Amacımız Rize'yi en güzel şekilde temsil etmek"

Takım olarak tüm ahırlıklarını tamamladıklarını altını çizen İyidere ve Gençlik Spor Kulübü Antrenörü Mehmet Akkurt ise, "Takımımız iyi güzel bir ortam yakaladık. Çalışmalarımızı tamamladık, son hafta hazırlık maçımızı oynadıktan sonra Anadolu Yıldızlar Ligi'nin 1. etabına hazırlıklı olacağız. Bütün amacımız ve çalışmalarımız ilimizi, Rize'yi en güzel şekilde temsil etmek. İlimizde ilçemizde bizi destek veren diğer voleybol antrenörlerimize de teşekkür ederiz" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarısının vatandaşlar tarafından takdir edilmesinden kaynaklı voleybola bir ilgi olduğunu kaydeden Akkurt, "Milli takımızın başarısından sonra artan popülerlikle beraber aileler çocuklarını voleybola tabi ki gönderiyor. Çocuklarını destekleyen bütün velilere de ayrıyeten teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Hızır Türker Kadıoğlu: "Güzel bir kimya yakaladık"

İl karması olarak 2 ay önce başladıkları çalışmaların artık sonuna geldiklerini kaydeden Çayeli Kuzey Gücü Spor Kulübü Hızır Türker Kadıoğlu da, "Çalışmalarımıza yaklaşık 2 ay önceden başladık gayet güzel gidiyor. 11-14 Temmuz arası Gümüşhane'ye 1. etap maçlarını oynamaya gideceğiz. Geçen sene devam eden sporcularımız var, onlarla beraberde güzel bir kimya yakaladık. Bu sene de takımın havası iyi, antrenmanlarımızı da tamamladık sayılır. Rize olarak potansiyelimiz yüksek, bunu Gençlik Spor Bakanlığı olarak spor okullarımızda ücretsiz verdiğimiz derslerde her yaş grubundan çok talep var. sayımızın çok olması nedeniyle de bu ilgiyi görüp hedefi görüyoruz. Hedefimiz önce 2. etap sonra final. Yapmış olduğumuz çalışmanın arka tarafı da var. Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, Valimiz İhsan Selim Baydaş, İl Müdürü Ramazan Öztürk ve Spor Hizmetleri Müdürümüz Kenan Yıldırım'a bize bu imkanları sağladıkları için teşekkürlerimizi iletiyoruz" şeklinde konuştu.

İl karması kadrosunda yer alan Çaykur Rizesporlu voleybolcu Hafsa Kocabaş, turnuvadan Rize'yi gururlandıracak şekilde dönmek istediklerini dile getirerek, "2 aydır yoğun bir şekilde kondisyon ve top antrenmanları yapıyoruz ve iyi gidiyoruz" dedi.

Kuzey Gücü Spor Kulübü'nden il karmasına katılan Nil Duru Çakır da, "2 aydır yoğun top ve kondisyon antrenmanları yapıyoruz. Gümüşhane'de büyük başarı elde edip, yarı finale çıkmak istiyoruz. Geçtiğimiz sene yarı finalde talihsizlik yaşayıp elenmiştik. Bu sene amacımız Amasya'ya finale gitmek. Kupayı Rize'ye getirme istiyoruz" açıklamasında bulundu.

İyidere Gençlik ve Spor Kulübü oyuncusu Azra Beren Seyis ise, "Anadolu Yıldızları Ligi için 2 aydır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Planımız ilimizi en iyi şekilde temsil edip derece ile dönmek" şeklinde konuştu. - RİZE