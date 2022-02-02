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Rizespor, Beşiktaş'tan kiraladığı Gedson Fernandes'i almak için Portekiz'e gitti - Son Dakika

Rizespor, Beşiktaş'tan kiraladığı Gedson Fernandes'i almak için Portekiz'e gitti

02.02.2022 13:04

Beşiktaş, 6 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Gedson Fernandes'i Rizespor'a kiraladı. Rizespor'un yöneticileri ise Gedson'u getirmek için Portekiz'e uçtu.

Beşiktaş, Galatasaray'ın transferini bitirmek için uzun uğraşlar verdiği Gedson Fernandes'i kadrosuna kattı. Kara Kartal, taksitler şeklinde Benfica'ya 6 milyon euroluk ödeme yapacak.

Bir günde bu kadar enteresan olay az yaşanır! Gedson Fernandes Çaykur Rizespor'da

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Sezon sonunda Gedson'un bonservisine sahip olacak Beşiktaş, Benfica ile anlaşma yaptı. Gedson 6 aylık süreci Rizespor'da kiralık olarak geçirecek. Ardından Beşiktaş'la 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Rizesporlu yöneticiler Gedson'u getirmek için Portekiz'e uçtu, resmi hesaptan paylaşım yapıldı.

Bir günde bu kadar enteresan olay az yaşanır! Gedson Fernandes Çaykur Rizespor'da
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Gedson Fernandes, Rizespor, Portekiz, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rizespor, Beşiktaş'tan kiraladığı Gedson Fernandes'i almak için Portekiz'e gitti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Rizespor, Beşiktaş'tan kiraladığı Gedson Fernandes'i almak için Portekiz'e gitti - Son Dakika
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