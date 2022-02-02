Rizespor, Beşiktaş'tan kiraladığı Gedson Fernandes'i almak için Portekiz'e gitti

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Beşiktaş, Galatasaray'ın transferini bitirmek için uzun uğraşlar verdiği Gedson Fernandes'i kadrosuna kattı. Kara Kartal, taksitler şeklinde Benfica'ya 6 milyon euroluk ödeme yapacak.

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Sezon sonunda Gedson'un bonservisine sahip olacak Beşiktaş, Benfica ile anlaşma yaptı. Gedson 6 aylık süreci Rizespor'da kiralık olarak geçirecek. Ardından Beşiktaş'la 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Rizesporlu yöneticiler Gedson'u getirmek için Portekiz'e uçtu, resmi hesaptan paylaşım yapıldı.