Rizespor\'da Samsunspor Maçı Hazırlıkları

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Samsunspor maçı öncesinde yaptığı açıklamada, "İnşallah cumartesi günü dolu tribünler önünde, evimizde iyi bir sonuç alarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, sezona galibiyetle başlamanın getirdiği morali paylaşırken, ligin 2. haftasında sahalarında oynayacakları Samsunspor maçının hazırlıkları öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"6 sezon sonra ilk defa galibiyetle başladık"

Sezona kazanarak başlamanın camia için büyük anlam taşıdığını belirten Recep Uçar, "Sezona kazanarak başlayabilmek çok güzel bir duygu. Yanlış bilmiyorsam 6 sezon aradan sonra ilk defa lige galibiyetle başladık. Bu durum camiamızı oldukça mutlu etti. Geçen sezonu iyi bitirmiştik, bu sezona da iyi bir başlangıç yaptık. İnşallah bundan sonraki süreç de güzel olur. Ayrıca mayıs ayı itibarıyla göreve gelen Başkanımız Ali Zeki Saruhan ve yönetim kurulunu ilk maçlarında mutlu ettiğimiz için ayrıca sevinçliyiz" diye konuştu.

"Samsunspor gücünden bir şey kaybetmedi"

Hafta sonu karşılaşacakları Samsunspor'un gücüne dikkat çeken Uçar, rakibin organizasyon kalitesine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Hafta sonu Samsunspor ile karşılaşacağız. Samsun ekibi son yılların en başarılı takımlarından bir tanesi. İki yıl önce ligi üçüncü bitiren, geçen sezon ilk 7'de yer alan ve Avrupa'da bizi başarıyla temsil eden bir takım. Her ne kadar bir gençleşme sürecinde olsalar da son maçlarını izlediğimizde güçlerinden bir şey kaybetmediklerini görüyoruz. Mevcut oyun anlayışlarını geliştirmeye devam ediyorlar. Son maçlarında galibiyete yakın olan, topa yüzde 70 oranında sahip olan, bir topu direkten dönen ve penaltı kaçıran bir ekiptiler. Çok iyi bir teknik adamları ve kaliteli bir kadroları var."

"Dolu tribünler coşkumuzu artırıyor"

Ev sahibi avantajını ve taraftar desteğinin önemini de vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Rakibimizin kadrosunda geçen seneki oyuncuların birçoğu yer alıyor, bu maça ilaveten yeni transferleri de dahil olabilir. Zor bir maç bizi bekliyor ama biz de evinde iyi oynayan bir takımız. Taraftarımızın desteğini arkamıza alarak kazanmak istiyoruz. Çalışkan ve fedakar bir oyuncu grubuna sahibiz. Hafta sonu stadımızın dolu olması oyun kalitemizi ve coşkumuzu artırıyor. İnşallah cumartesi günü dolu tribünler önünde evimizde lige iyi bir sonuçla devam ederiz" ifadelerini kullandı.