Rizespor Galibiyetiyle Moral Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rizespor Galibiyetiyle Moral Buldu

Rizespor Galibiyetiyle Moral Buldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Recep Uçar, Gaziantep galibiyetiyle geçen haftayı telafi ettiklerini ve taraftarları mutlu ettiklerini söyledi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Gaziantep Futbol Kulübü'nü mağlup ettikleri maçın ardından, "Bugünkü güzel galibiyetle geçen haftayı telafi ettik ve taraftarlarımızı mutlu ettik" dedi.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, zorlu bir deplasmandan galibiyetle döndükleri için mutlu olduklarını söyledi. Uçar, "Maçtan önce söylediğim gibi Gaziantep deplasmanı her zaman zor. Kaliteli kadrolarını muhafaza ediyorlar. İşimizin kolay olmayacağını biliyorduk. Geçen hafta evimizde aldığımız mağlubiyeti telafi etmek için bir şanstı bugün. Şükürler olsun bugünkü güzel galibiyetle bunu telafi ettik ve taraftarlarımızı mutlu ettik. Oyundan genel anlamda memnunum. Oyun alarak daha iyi oynayan bizdik. Emrecan'ın golü ile öne geçtik. Sonraki bölümde gol yemememiz bizim için şansın bizde olduğu anlardı. Sonrasında attığımız ikinci golle devreye rahat girmek bizim için önemliydi. Emrecan da bugün etkili bir performans gösterdi ve bizi mahcup etmedi. İkinci yarıda da denge ve kontrol bizdeydi. Üçüncü golü de bulabilirdik ama olmadı. Rakip de gol atabilirdi. Son anlarda kornerden yediğimiz gol bizi biraz sıkıntıya soktu ama kazanmasını bildik. Oyuncularımız tüm planlarımıza sadık kaldı. Taraftarlarımızı üzmüştük, bu galibiyetle onları sevindirdik. Haftaya Alanya maçında stadı doldurmalarını bekliyoruz. Gaziantep takımı da iyi bir takım, onlara da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rizespor Galibiyetiyle Moral Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya’da, 15 günlük turist vizesiyle gelip 33 yıl kalan Güney Koreli gözaltına alındı Japonya'da, 15 günlük turist vizesiyle gelip 33 yıl kalan Güney Koreli gözaltına alındı
Viyana’da Mısır Kraliçesi’nin Elmas Kolyesi Çalındı Viyana'da Mısır Kraliçesi'nin Elmas Kolyesi Çalındı
Zonguldak’ta ’üşüdüklerini’ öne süren çocuklar kaydırağı ateşe verdi Zonguldak'ta 'üşüdüklerini' öne süren çocuklar kaydırağı ateşe verdi
Geri manevra yaptığı araçla 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu Geri manevra yaptığı araçla 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu
Caddede silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı Caddede silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı
İbrahim Tatlıses’in son hali sevenlerini korkuttu İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu

00:18
Uğurcan Çakır’dan sakatlığı hakkında açıklama
Uğurcan Çakır'dan sakatlığı hakkında açıklama
00:06
Göztepe’den Galatasaray maçı hakemine tepki
Göztepe'den Galatasaray maçı hakemine tepki
23:30
Galatasaray, Göztepe’yi 5 gollü maçta zor da olsa yendi
Galatasaray, Göztepe'yi 5 gollü maçta zor da olsa yendi
23:06
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
22:51
Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti
Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti
21:56
Danışmanı gözaltına alınan Cemal Enginyurt, Haberler.com’a konuştu: Kadın ayarlamış diyorlar
Danışmanı gözaltına alınan Cemal Enginyurt, Haberler.com'a konuştu: Kadın ayarlamış diyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 00:25:00. #7.12#
SON DAKİKA: Rizespor Galibiyetiyle Moral Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement