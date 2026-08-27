Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman; koşu, pas ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-mavili futbolcular, antrenmanın son bölümünde ise top kapma çalışması, dar alanda çift kale maç ve dayanıklılık koşusu gerçekleştirdi.

Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor arasındaki karşılaşma, cumartesi günü saat 21.30'da Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.