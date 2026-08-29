Rizespor, Gaziantep FK'yi 2-1 Yendi - Son Dakika
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Rizespor, Gaziantep FK'yi 2-1 Yendi

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Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Batuhan Kolak, Gökhan Barcın, Murat Ergin Gözütok

Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Abena, Stefan (Dk. 65 Kerim Çalhanoğlu), Gidado, Meleke, Sorescu, Hansen (Dk. 65 Enver Kulasin), Kozlowski, Fuat Bavuk (Dk. 39 Serdar Dursun), Maxim

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Ariss, Sagnan, Olawoyin (Dk. 84 Varesanovic), Taylan Antalyalı (Dk. 84 Diakite), Emrecan Bulut (Dk. 65 Mihaila), Laçi, Ahmed Kutucu (Dk. 89 Tayyip Talha Sanuç), Sowe (Dk. 90 Doicaru)

Goller: Dk. 12 Emrecan Bulut, Dk. 35 Sowe (Çaykur Rizespor), Dk. 90 Ariss (Kendi kalesine) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 72 Enver Kulasin (Gaziantep FK) Dk. 61 Mocsi, Dk. 90 Varesanovic (Çaykur Rizespor)

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 yendi.

63. dakikada Gaziantep FK'nın gelişen atağında topu önünde bulan Meleke'nin ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği sert şutta, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

74. dakikada konuk ekibin sağ kanattan gelişen atağında savunma arkasına atılan uzun pasla topu önünde bulan Mihaila'nin rakibini geçtikten sonra yaptığı vuruşta, kaleci Tobiasz gole izin vermedi.

86. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Enver Kulasin'in yerden sert vuruşunda, top kalecide kaldı.

90. dakikada Gaziantep FK, farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan kullanılan korner sonrası ceza sahasında Sagnan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top, takım arkadaşı Ariss'e çarparak kaleye gitti: 1-2

Çaykur Rizespor, müsabakayı 2-1 kazandı.

Kaynak: AA

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