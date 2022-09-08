Rizespor, Gökhan Akkan'ı MKE Ankaragücü'ne kiraladı - Son Dakika
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Rizespor, Gökhan Akkan'ı MKE Ankaragücü'ne kiraladı

08.09.2022 17:07
Rizespor, Gökhan Akkan'ı MKE Ankaragücü'ne kiraladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 1'inci Lig takımlarından Çaykur Rizespor'da forma giyen milli kaleci Gökhan Akkan'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine kattı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 1'inci Lig takımlarından Çaykur Rizespor'da forma giyen milli kaleci Gökhan Akkan'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine kattı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen kaleci Gökhan Akkan, eski kulübü MKE Ankaragücü'ne sezon sonuna kadar kiralandı. Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Gökhan Akkan'ın geçici transferi için MKE Ankaragücü ile anlaşmaya varıldı. Kalecimiz Gökhan Akkan, 2022-23 sezonunun sonuna kadar MKE Ankaragücü'ne kiralandı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan değerli kalecimiz Gökhan Akkan'a yeni deneyiminde başarılar dileriz" denildi.Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı İbrahim Turgut da geçen aylarda yapmış olduğu basın toplantısında, Akkan'ın transfer konusu ile ilgili, "Gökhan Akkan bizim oyuncumuz ve takım ile birlikte çalışmalarını sürdürmekte. Oyuncularımız ile ilgili kulübümüz yararına faydalı süreç olursa değerlendiririz" ifadelerini kullanmıştı.


YORUMLAR
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Gökhan Akkan, Ankaragücü'nde Gökhan Akkan, Ankaragücü'nde Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı kiralık olarak Ankaragücü'nde Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı kiralık olarak Ankaragücü'nde
Kaynak: DHA

MKE Ankaragücü, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rizespor, Gökhan Akkan'ı MKE Ankaragücü'ne kiraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rizespor, Gökhan Akkan'ı MKE Ankaragücü'ne kiraladı - Son Dakika
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