Rizespor, Mesut Özil ile Altyapı İşbirliği Kurdu - Son Dakika
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Rizespor, Mesut Özil ile Altyapı İşbirliği Kurdu

Rizespor, Mesut Özil ile Altyapı İşbirliği Kurdu
30.06.2026 18:45
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Çaykur Rizespor, Mesut Özil ile altyapı geliştirmek üzere kapsamlı işbirliği anlaşması yaptı.

Çaykur Rize spor Kulübü Başkanı Ali Zeki Saruhan, "Rizespor Akademi" için eski futbolcu Mesut Özil ile bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Çaykur Rizespor altyapısının dünya futbolundaki yeni gelişmelere uyumlu hale getirilmesine yönelik hedefler kapsamında çalışmaların sürdürüldüğü, eski futbolcu Mesut Özil'in Almanya ve Türkiye'deki teknik ekipleriyle kapsamlı bir işbirliği kararı alındığı belirtildi.

Yapılan anlaşma kapsamında Rizespor altyapısında uygulanan çalışmaların koordinesi, sporcu gelişimi ve modern futbol anlayışının geliştirilmesi konusunda Mesut Özil ile tam işbirliğine gidildiği aktarılan açıklamada, "Projenin ilk aşamasında, Avrupa'daki örnek altyapı tesisleri dikkate alınarak Rizespor altyapı tesislerinin eksiklerinin giderilmesi ve modern eğitim anlayışına uygun hale getirilmesi için çalışmalar yürütülecek. Mesut Özil'in altyapı eğitiminde uyguladığı gelişmiş çalışmaların Rizespor Akademiye aktarılması planlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saruhan, Mesut Özil ile yaptıkları toplantının çok verimli geçtiğini ve Rizespor Akademinin geleceğine ilişkin heyecan duyduklarını vurguladı.

Rizespor Akademide güzel çalışmalar yapıldığını aktaran Saruhan, amaçlarının camiayı mutlu edecek gelişmelere imza atmak olduğunu kaydetti.

Mesut Özil ise genç futbolcuların yalnızca sportif açıdan değil, kişisel gelişim bakımından da desteklenmesi gerektiğini belirterek, ahlaklı, disiplinli, düzenli uyku alışkanlığına sahip ve öz güveni yüksek bireyler olarak yetiştirilmelerinin önemine dikkati çekti.

Bu süreçte spor psikologları ve uzman eğitmenlerden destek alınmasının altyapı eğitimine önemli katkı sağlayacağına işaret eden Özil, spor okullarının da eğitim sürecini desteklemesi gerektiğini ifade etti.

İşbirliği kapsamında Mesut Özil ve ekibinin Rize'ye gelerek çalışmalara başlayacağının aktarıldığı açıklamada, altyapı organizasyonunun yerinde inceleneceği, teknik değerlendirmelerin yapılacağı ve gelişim sürecine ilişkin yol haritasının belirleneceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Mesut Özil, Ali Zeki, Rizespor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rizespor, Mesut Özil ile Altyapı İşbirliği Kurdu - Son Dakika

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