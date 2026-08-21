Rizespor, Samsunspor'u Ağırlıyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek.

Ligin ilk haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek sezona üç puanla başlayan yeşil-mavili ekip, Samsunspor karşısında da galibiyet hedefliyor.

Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Diakite, Mihaila ve Alikulov, yarınki maçta forma giyemeyecek.