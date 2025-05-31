Rizespor'un Sezon Özeti: Kazanarak Bitti - Son Dakika
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Rizespor'un Sezon Özeti: Kazanarak Bitti

31.05.2025 19:53
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İlhan Palut, Hatayspor maçını değerlendirerek sezonda pozisyonları değerlendiremediklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-2 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Son iki golü saymazsak 90. dakikaya 3-2 girilen mücadele aslında bir Çaykur Rizespor sezon özetiydi. Girdiği pozisyonların çok azını değerlendiren ama pozisyon gelmeden de goller yiyebilen bir takım." dedi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son maç olmasına rağmen oyuncularının iştahlı bir şekilde karşılaşmayı tamamladığını söyledi.

Birçok gol pozisyonu yakaladıklarını belirten Palut, "Yine çok kolay goller yedik. Son iki golü saymazsak 90. dakikaya 3-2 gidilen mücadele aslında bir Çaykur Rizespor sezon özetiydi. Girdiği pozisyonların çok azını değerlendiren ama pozisyon gelmeden de goller yiyebilen bir takım. Bugün de bir maçta özetini görmüş olduk." diye konuştu.

Kazanmanın önemine işaret eden Palut, "Kazanarak bitirdik, en azından daha moralle herkes tatile çıkacaktır. Hatayspor'a da tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

İlhan Palut, takımdaki geleceğinin henüz net olmadığını söyledi.

Rizespor'un sezon sonu ligde kalmasına ilişkin Palut, şunları kaydetti:

"Bir gazeteci arkadamışımızın yazdığı gibi 'kişilikli futbol oynayan takımlara teşekkür ederiz, yoksa halimiz ne olurdu?...' İyi ki bazı takımlar bazı maçlarda kişilikli futbol sergilediler. Gelecek konusunu bilmiyorum. Konuşacağız, değerlendireceğiz. Burada sadece ben önemli değilim, Rizespor'un başarılı olması, önemli olan en doğru kararı alabilmek. Şu an için bilmiyorum."

Palut, sezonun geneliyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"İstatistiğe vurduğumuz zaman bunu ligin gol beklentisi ile attığı gol arasında negatif anlamda en çok fark olan takım Çaykur Rizespor. Yani şunu söyleyebilirim, kötü oynadığımız bütün maçları biz kaybettik ama iyi oynadığımız birçok karşılaşmayı da biz kazanmadık. Tersten baktığınız zaman ise rakibin gol beklentisine göre yediği gol sayısının çok olduğu bir takım Rizespor. Mesela bugün iki tane gol yedik ama aslına bakarsanız gol beklentisi anlamında, tamam saygı duyuyorum duran toptur, basit goller yedik."

5 maçlık periyotta gol sorunu yaşadıklarına işaret eden Palut, "0 gol atabildik. Sezonun en önemlisi bizim için kötü oynadığımız maçları berabere bitirebilirdik. Çok fazla kaybettik. Avrupa'ya giden takımların galibiyet sayılarına baktığınızda onlara yakın galibiyet sayımız var ama iyi defans yaparak, gol yemeyerek bazı maçları berabere bitirebilseydik ki bu rakipten de 2 puan azaltmak anlamına geliyor. Evet ligi daha iyi yerde bitirebilirdik. Yine de seneye Süper Lig'de olacağız." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Rizespor'un Sezon Özeti: Kazanarak Bitti - Son Dakika

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