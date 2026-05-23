Roberto Mancini'nin yeni adresi ''%99.9 oranında kesin'' denilerek duyuruldu
Roberto Mancini'nin yeni adresi ''%99.9 oranında kesin'' denilerek duyuruldu

23.05.2026 22:27
Galatasaray'ı 2013-2014 sezonunda çalıştıran, kariyerine Al-Sadd'da devam eden Roberto Mancini, bu sezon şampiyonluk sevinci yaşadı. 61 yaşındaki İtalyan teknik adamın gelecekte görev alacağı takım açıklandı. İşte detaylar...

Katar temsilcisi Al-Sadd ile bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen İtalyan teknik adam Roberto Mancini’nin körfez serüveni sona ermek üzere. 

İTALYA'YA DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Sergen Yalçın ayrılığı sonrasında adı Beşiktaş ile de anılan dünyaca ünlü çalıştırıcının, kariyerine yeniden İtalya'da devam etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

''MİLLİ TAKIMA DÖNÜŞÜ %99.9 ORANINDA KESİN''

Corriere della Sport’un Genel Yayın Yönetmeni Ivan Zazzaroni, Roberto Mancini ile ilgili çok konuşulacak bir iddiayı paylaşarak, "Massimiliano Allegri, Napoli için harika bir tercih olurdu. Öte yandan Roberto Mancini'nin İtalya Milli Takımı’nın başına geçmesi ise %99.9 oranında kesinleşti. Antonio Conte sonrası Napoli'nin mevcut tablosu endişe verici, bu yüzden kazanma alışkanlığı olan bir isme ihtiyaçları var. Maurizio Sarri ise Atalanta yolunda." ifadelerini kullandı.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Daha önce 2018-2023 yılları arasında İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran ve gök mavililerle Avrupa Şampiyonluğu yaşayan Mancini, ülkesine dönmesi halinde ikinci kez bu görevi üstlenmiş olacak. Türkiye'de bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran 61 yaşındaki tecrübeli teknik adam; kariyeri boyunca Manchester City, Inter, Lazio, Fiorentina, Zenit ve son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı gibi önemli yerlerde görev yapmıştı.

