Rockets 4. Galibiyetini Aldı - Son Dakika
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Spor

Rockets 4. Galibiyetini Aldı

Alperen Şengün, 17 sayı ile Houston Rockets'ın Memphis Grizzlies'i 120-118 yenmesine katkı sağladı.

14.01.2025 10:50
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün 17 sayı attığı maçta Houston Rockets, Memphis Grizzlies'i 120-118 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.

NBA'de 6 maç yapıldı. Alperen Sengun'ün 17 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma ve 1 blok ile oynadığı maçta Rockets, Batı Konferansı'nda konuk ettiği Grizzlies'ı 2 sayı farkla yendi. Rockets, üst üste 4. galibiyetini alarak Batı Konferansı'nda 2. sıradaki yerini korudu. Rockets'ta Jalen Green, 42 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

Batı Konferansı'nda üçüncü sırada yer alan Grizzlies'ta ise Ja Morant 29 sayı, Desmond Bane ise 25 sayı kaydetti.

Los Angeles'ta devam eden yangınlara rağmen maçlar oynanmaya başladı

Los Angeles'taki orman yangınları nedeniyle daha önce ertelenen maçta Los Angeles Lakers, konuk ettiği San Antonio Spurs'a 126-102 yenildi.

Spurs'ta Victor Wembanyama, Devin Vassell ve Stephon Castle 23'er sayı kaydetti. Lakers'ta ise Anthony Davis 30 sayı, LeBron James, 18 sayı attı.

Los Angeles'ta oynanan diğer maçta ise Los Angeles Clippers konuk ettiği Miami Heat'i 109-98 mağlup etti.

Clippers'ta Norman Powell 29 sayı, Ivica Zubac 21 sayı, 20 ribaunt ve James Harden 26 sayı, 11 ribaunt kaydetti. Heat'te Tyler Herro, 32 sayı, 11 ribaunt ile "double-double" yapmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

Sonuçlar

Washington Wizards- Minnesota Timberwolves: 106-120

New York Knicks- Detroit Pistons: 119-124

Toronto Raptors- Golden State Warriors: 104-101

Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 120-118

Los Angeles Clippers-Miami Heat: 109-98

Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs: 102-126

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Rockets 4. Galibiyetini Aldı - Son Dakika

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