Rockets, Clippers'ı Geçti - Son Dakika
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Spor

Rockets, Clippers'ı Geçti

Houston Rockets, Clippers'ı 125-104 yenerken Alperen Şengün triple-double yaptı.

16.11.2024 12:25
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NBA'de Houston Rockets konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 125-104 mağlup etti. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün müsabakada 16 sayı, 10 ribaund, 10 asist, 2 blok ve 2 top çalma ile oynadı.

NBA'de 12 karşılaşma oynandı. Houston Rockets evinde karşılaştığı Los Angeles Clippers'ı 125-104 yenerek 9. galibiyetini elde etti. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 32 dakika süre aldığı maçta 16 sayı, 10 ribaund, 10 asist, 2 blok, 2 top çalma ile oynadı ve bu sezonki ilk kez triple double yaptı. Houston'da ayrıca Fred VanVleet 18 sayı, 10 asist ve Dillon Brooks 17 sayı ile galibiyete katkı verdi. Ligde 7. yenilgisini alan Clippers'ta ise James Harden 21 sayı, 6 ribaund ve Kevin Porter Jr. 15 sayı, 3 asist ile mücadele etti.

Cleveland'dan 16'da 16

Cleveland Cavaliers, Rocket Mortgage FieldHouse'da karşı karşıya geldiği Chicago Bulls'u 144-126 yenerek, NBA tarihinde sezona 13'te 13 ile başlayan 6. takım oldu. Cleveland'da Donovan Mitchell 37 sayı, 7 ribaund, Darius Garland 29 sayı, 9 asist ve Jarrett Allen 24 sayı, 10 ribaund ile maçı tamamladı. Bu sezonki 8. mağlubiyetini alan Chicago'da ise Coby White 29 sayı, Nikola Vucevic de 25 sayı ile oynasa da yenilgiyi önleyemedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Toronto Raptors: 95 - Detroit Pistons: 99

Indiana Pacers: 111 - Miami Heat: 124

Orlando Magic: 98 - Philadelphia 76ers: 86

Cleveland Cavaliers: 144 - Chicago Bulls: 126

San Antonio Spurs: 115 - Los Angeles Lakers: 120

New York Knicks: 124 - Brooklyn Nets: 122

Atlanta Hawks: 129 - Washington Wizards: 117

Oklahoma City Thunder: 99 - Phoenix Suns: 83

New Orleans Pelicans: 101 - Denver Nuggets: 94

Houston Rockets: 125 - Los Angeles Clippers: 104

Golden State Warriors: 123 - Memphis Grizzlies: 118

Sacramento Kings: 126 - Minnesota Timberwolves: 130 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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