Rockets, Trail Blazers'ı Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Rockets, Trail Blazers'ı Geçti

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün double-double yaptığı maçta Portland'ı 125-103 yendi.

19.01.2025 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Portland Trail Blazers'ı 125-103 yendi.

NBA'de 6 maç yapıldı. Rockets'ın Trail Blazers'a konuk olduğu mücadelede yaklaşık 31 dakika süre alan Alperen Şengün, 23 sayı, 15 ribaunt, 6 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı.

Batı Konferansı'nda 28 galibiyet, 13 mağlubiyetle ikinci sırada bulunan Rockets'ta Jalen Green 26 ve Dillon Brooks 22 sayı kaydetti.

Trail Blazers'ta ise Scoot Henderson'ın 21 ve Toumani Camara'nın 17 sayısı, üst üste 5 olmak üzere sezonun 28. mağlubiyetini engelleyemedi.

Adem Bona'dan 12 sayı, 6 ribaunt

Indiana Pacers, milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers'ı 115-102'lik skorla geçti.

Doğu Konferansı 5'incisi Pacers'ta Pascal Siakam'ın 21 ve Myles Turner'ın 18 sayısı, sezonun 24. galibiyetine katkı sağladı.

Peş peşe 5, bu sezon 25. yenilgisini yaşayan konuk ekip 76ers'ta Tyrese Maxey 28, Ricky Council ve Kelly Oubre Jr 18'er sayı üretti. Kariyer sayı rekoru kıran Adem Bona ise yaklaşık 19 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 12 sayı, 6 ribaunt, 1 asistle tamamladı.

Sonuçlar

Detroit Pistons- Phoenix Suns: 121-125

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 115-102

Boston Celtics- Atlanta Hawks: 115-119 (Uzatmada)

Golden State Warriors- Washington Wizards: 122-114

Minnesota Timberwolves- Cleveland Cavaliers: 117-124

Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 103-125

Kaynak: AA

Portland Trail Blazers, Houston Rockets, Alperen Şengün, Basketbol, Portland, Güncel, Spor, NBA, Son Dakika

Son Dakika Spor Rockets, Trail Blazers'ı Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:31 Hamas bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini teslim etti Hamas bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini teslim etti
11:16 Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti
11:04 Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı
10:55 Gazze’ye yoğun bombardıman: 9 kişi hayatını kaybetti Gazze'ye yoğun bombardıman: 9 kişi hayatını kaybetti
10:08 Naci Görür, Yedisu Fayı’nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe Naci Görür, Yedisu Fayı'nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe
10:16 THY’nin Şam’a ilk seferi için tarih belli oldu THY'nin Şam'a ilk seferi için tarih belli oldu
10:16 Gazze’de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu Gazze'de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu
10:00 Rıza Akpolat’ın yerine kim geçecek Özgür Özel’in desteklediği bir isim var Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var
09:55 Akaryakıt fiyatları yine zamlandı Akaryakıt fiyatları yine zamlandı
09:45 Deha dizisinde sürpriz ayrılık Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
09:42 Fatih Terim kolunda servet taşıyor Fatih Terim kolunda servet taşıyor
09:36 TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor
09:22 Avrupa’nın hasta adamına bir kötü haber de IMF’den Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den
09:22 Nuri Şahinli Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahinli Dortmund'a bir şok daha
09:18 Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 12:29:00. #1.13#
SON DAKİKA: Rockets, Trail Blazers'ı Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.