Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda Carlos Alcaraz Şampiyon

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Fransa Açık Tenis Turnuvası Roland Garros'ta İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz şampiyonluğa ulaştı.

Sezonun 2.'ci grand slam turnuvası Roland Garros'ta tek erkekler finali İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz ile Akman raket Alexander Zverev arasında oynandı. Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen turnuvada karşılaşma 4 saat 18 dakika sürdü. Alcaraz, 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 ve 6-2'lik setlerin ardından 3-2 kazandı. Roland Garros'ta ilk şampiyonluğunu yaşayan 21 yaşındaki Alcaraz daha önce de Amerika Açık ve Wimbledon'ı kazanmıştı. İspanyol raket bugünkü sonuçla beraber 3. grand slam'ini kazandı. - İSTANBUL