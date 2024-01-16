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Roma, Jose Mourinho ile yollarını ayırdı

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı. Mourinho'nun yönetiminde Roma, Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğu kazanmış ve Avrupa Ligi'nde final oynamıştı. Yeni teknik direktörün kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.

Roma, Jose Mourinho ile yollarını ayırdı
16.01.2024 - 12:04,
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İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Roma'da Jose Mourinho dönemi sona erdi. Mayıs 2021'de teknik direktörlük görevine getirilen 60 yaşındaki teknik adam yönetiminde Roma, geride kalan sürede 2022 yılında Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğu kazanmış ve 2023 yılında Avrupa Ligi'nde final oynama başarısı göstermişti. Kulüp Başkanı Dan Friedkin ve Başkan Yardımcısı Ryan Friedkin, konuyla ilgili olarak yaptıkları açıklamada, "Jose'ye, Giallorossi'ye gelişinden bu yana gösterdiği tutku ve bağlılık için AS Roma olarak hepimiz adına teşekkür ediyoruz. Onun yönetimiyle ilgili her zaman harika anılarımız olacak ancak kulübün çıkarları açısından acil değişimin gerekli olduğuna inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Roma ekibi yaptığı açıklamada, yeni teknik direktör ile ilgili gelişmelerin kısa süre içerisinde duyurulacağını da belirtti.

Roma, bu sezon İtalya Serie A'da 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 29 puan toplayarak kendisine 9'uncu sırada yer buldu. Başkent ekibi, UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nu ise 2'nci sırada tamamlayarak play-off turunda Feyenoord ile eşleşmişti.

Kaynak: DHA
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