Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Arjantinli yıldız Dybala yeni takımına imzayı attı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Arjantinli oyuncu Paulo Dybala'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada 28 yaşındaki Dybala'nın Roma ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Kulüp internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Dybala, "Bu sözleşmeyi imzalamamın önünü açan günler çok fazla duygu doluydu. Romalıların beni ne kadar çok istediklerini göstermesi fark yarattı. Yükselmekte olan bir takıma, birlikte çalışmanın bir ayrıcalık olacağı bir teknik direktör Jose Mourinho'nun çalıştırdığı takıma katılıyorum" ifadelerini kullandı.

Dybala'nın 21 numaralı formayı giyeceği belirtilirken Roma, Dybala transferini Arjantinli golcü oyuncunun kendisiyle özdeşleşen yüzünü kapatarak yaptığı gol sevinci anına ilişkin fotoğrafı paylaşarak duyurdu.

2012'den beri İtalya Serie A'da top koşturan Dybala, daha önce Palermo ve Juventus forması giydi. Dybala, Juventus formasıyla 5 Serie A şampiyonluğu, 4 İtalya Kupası, 3 İtalya Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi.

Dybala, 2015'ten bu yana formasını giydiği Juventus'ta sözleşmesinin sona ermesiyle sezon sonunda siyah-beyazlılardan ayrılmıştı.