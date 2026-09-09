Roma Teknik Direktörü Gasperini ve Hermoso'nun açıklamaları canlı yayında
Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini ve Mario Hermoso'nun açıklamaları DHA FEED 2'den canlı yayınlanmaktadır. İkilinin değerlendirmeleri takipçilerle anlık olarak paylaşılıyor.
Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini ve Mario Hermoso'nun açıklamalarını DHA FEED 2'den CANLI yayınlamaktayız.
Kaynak: DHA
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