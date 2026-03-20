20.03.2026 17:26
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya ile İstanbul'da buluşacak.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde 26 Mart Perşembe günü İstanbul'da karşılaşacağı Romanya'nın aday kadrosu açıklandı.

Teknik Direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular yer aldı:

Kaleci: Ionut Radu (Real Club Celta), Marian Aioani (FC Rapid Bükreş), Mihai Popa (CFR Cluj)

Defans: Andrei Ratiu (Rayo Vallecano), Deian Sorescu (Gaziantep FK), Radu Draguşin (Tottenham), Andrei Burca (Yunnan Yukun FC), Virgil Ghita (Hannover 96), Adrian Rus (CS Universitatea Craiova), Andrei Coubiş (FC Universitatea Cluj), Nicuşor Bancu (CS Universitatea Craiova), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt)

Orta saha: Vladimir Screciu (CS Universitatea Craiova), Vlad Dragomir (Pafos FC), Razvan Marin (AEK Atina FC), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo FC), Florin Tanase (FCSB), Ianis Hagi (Corendon Alanyaspor), Dennis Man (PSV), Alexandru Dobre (FC Rapid Bükreş), Valentin Mihaila (Çaykur Rizespor), Claudiu Petrila (FC Rapid Bükreş), Ştefan Baiaram (CS Universitatea Craiova)

Forvet: Daniel Birligea (FCSB), David Miculescu (FCSB), Marius Coman (UTA Arad) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
