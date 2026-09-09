Roma'yı Greenwood yakacak! İngiliz oyuncuya özel görev - Son Dakika
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Roma'yı Greenwood yakacak! İngiliz oyuncuya özel görev

Roma\'yı Greenwood yakacak! İngiliz oyuncuya özel görev
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Fenerbahçe'de Roma karşılaşması öncesinde gözler Mason Greenwood'a çevrildi. İsmail Kartal'ın İngiliz futbolcuya sahada geniş hareket özgürlüğü tanıyacağı ve hücum organizasyonlarını yönlendirme görevi vereceği belirtildi.

Fenerbahçe’de UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki dev Roma karşılaşması öncesinde gözler takımın İngiliz yıldızı Mason Greenwood’a çevrildi. Marco Asensio’nun sakatlığı ve Romelu Lukaku’nun henüz istenen fiziksel seviyeye ulaşamamış olması nedeniyle teknik heyet, dev maçın hücum planını Greenwood üzerine kuruyor.

SAHADA TAM ÖZGÜRLÜK

Teknik direktör İsmail Kartal'ın, İngiliz futbolcuya Roma karşısında geniş bir hareket alanı tanıyacağı öğrenildi. Karşılaşmada sağ kanat ya da 10 numara pozisyonunda görev yapması beklenen 24 yaşındaki yıldız, hangi mevkide başlarsa başlasın hücum hatlarında serbest bir rolde oynayacak ve Fenerbahçe'nin tüm hücum organizasyonlarını yönlendiren isim olacak.

Roma'yı Greenwood yakacak! İngiliz oyuncuya özel görev

GASPERINI'NİN İSTEDİĞİ YILDIZ BU KEZ RAKİP

Transfer döneminde Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini’nin de kadrosunda görmeyi çok istediği Greenwood, yaz transfer döneminde Fenerbahçe’ye imza atmıştı. Yıldız futbolcu, transferini çok isteyen İtalyan çalıştırıcıya bu kez Kadıköy’de rakip olarak sahaya çıkacak.

Roma'yı Greenwood yakacak! İngiliz oyuncuya özel görev

KRİTİK MAÇLARIN GOLCÜSÜ

Sarı-lacivertli formayla Avrupa arenasındaki performansıyla dikkat çeken Greenwood, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında SK Sturm Graz ve Olympique Lyonnais filelerini sarsmayı başarmıştı. İngiliz yeteneğin, Roma mücadelesinde de sarı-lacivertlilerin en büyük kozu olması bekleniyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Mason Greenwood, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Futbol, Roma, Roma, Spor, Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Kadir Can Kadir Can:
    Roma'da öyle diyordu Greenwood kafana göre takıl seni özgür bırakırız biz diyor Roma:)) 0 3 Yanıtla
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